Abandonnée par ses parents, une adolescente de 14 ans donne naissance à des triplés, une infirmière adopte toute la famille

Aux États-Unis, une infirmière a adopté une adolescente de 14 ans ayant accouché de triplés en 2020.

En 2020, Katrina Mullen, une infirmière américaine, a été bouleversée par l’histoire de Shariya Small, une adolescente âgée de 14 ans. La raison ? Elle a donné naissance à des triplés nés deux mois avant le terme de sa grossesse.

Alors que les nouveau-nés étaient placés en soins intensifs, Katrina a remarqué que la jeune mère rendait visite à ses bébés toute seule. Cette dernière ne semblait pas disposer d’un système de soutien important.

«Elle restait seule pendant des jours au chevet de ses bébés», a expliqué l’infirmière au site d’information Today. Face à cette situation, Katrina a tenté d’ouvrir un dialogue avec Shariya, mais la jeune fille refusait de se livrer.

Crédit Photo : Katrina Mullen

Toutefois, leur relation a évolué lorsque l’adolescente a appris que Katrina avait eu son premier enfant à 16 ans et qu’elle l’avait fait adopter. Cette confession a rapproché les deux femmes, qui ont développé une relation de confiance.

Tout au long de l’hospitalisation des nourrissons, l’infirmière a donné un grand nombre de conseils à sa protégée. Elle lui a même communiqué son numéro de téléphone lorsque les triplés ont quitté l’hôpital.

«Je lui ai dit : "Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'appeler. Si tu as besoin de parler ou si tu as une question, je suis là’’».

Crédit Photo : Katrina Mullen

L’infirmière adopte l’adolescente et lui offre un avenir

Quelque temps plus tard, Katrina a découvert que l’adolescente vivait chez ses parents. Malheureusement, la cohabitation se passait très mal : «Les triplés dormaient dans un parc pliable et Shariya était reléguée sur le canapé(…) Ce n’était pas un endroit où elle pouvait élever des enfants».

Pire encore, l’un des triplés souffrait de problèmes digestifs et était couvert d’eczéma. L’enfant a été admis à l’hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué un retard de croissance.

C’est dans ce contexte que les services sociaux ont décidé de placer Shariya et ses trois enfants dans une famille d’accueil : «Je savais qu'il serait impossible de trouver une famille qui accepterait de les accueillir tous les quatre. Personne n'allait prendre une mère adolescente et ses triplés prématurés».

Katrina, qui avait déjà trois enfants à la maison, n’a pas hésité à suivre une formation pour obtenir un agrément afin de pouvoir accueillir Shariya et ses triplés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette histoire se termine bien.

En effet, l’infirmière a adopté officiellement la jeune fille le 6 février dernier : «Je suis si fière d’être sa mère». De son côté, Shariya a depuis obtenu son baccalauréat et envisage de travailler en tant qu’assistance sociale.

Crédit Photo : Katrina Mullen