Étudiants, voici 4 conseils indispensables pour trouver votre voie après le BAC

Établissement, choix de carrière, paperasse… Vous êtes totalement perdu face au monde du travail ? Pas de panique. Voici quelques conseils pour gérer cette nouvelle étape en douceur.

On vous l’accorde, il n’est pas toujours évident de trouver sa voie parmi toutes les possibilités existantes. À cela, se rajoute : le choix des écoles, des établissements, des entreprises… En clair, la vie de jeunes étudiant n’est pas de tout repos. Et même une fois que l’on a trouvé son orientation idéale, il faut faire face aux surprises que promet la vie d’étudiant. Mais rassurez-vous, il y a des solutions pour aborder ce changement avec sérénité.



Comme le rappelle Diplomeo, organisme majeur spécialisé dans l’orientation post-bac en France, chaque année, 1 million d’étudiants sont rappelés par des conseillers d’orientation formés pour les guider dans leurs démarches.

Comment ça marche ?

Le site Diplomeo référence plus de 15 000 établissements, allant des écoles privées aux établissements publics. Ainsi, chaque école référencée propose aux élèves des formations, des avis, des accréditations, des campus, des brochures, des vidéos et même des témoignages. Le but ? Aider au maximum les élèves à trouver leur voie et à s’orienter sans se tromper de chemin. Le site spécialisé dans l’orientation possède un large panel de secteurs, allant du commerce à l’informatique en passant par la santé, le bâtiment ou le marketing. En clair, il y en a pour tous les goûts. Et pour faciliter encore davantage votre recherche, voici 4 conseils pour bien s’orienter.

#1 Étudier toutes les options

Le site Diplomeo propose divers contenus. Parmi les principaux, la possibilité de trouver une multitude d’informations sur les diplômes existants (Bac Pro, CAP, BTS, BUT, Prépa, Bachelor…). Mais aussi les formations à suivre.

#2 Trouver sa voie et choisir son domaine d’étude

Aujourd’hui, 40% des étudiants utilisent Diplomeo pour trouver leur voie. Comment procéder ? Le site propose de découvrir facilement un ensemble d’écoles, de domaines d’études. Ainsi, chaque catégorie et secteur sont détaillés en fonction des possibilités d’études et de formations. Simple et efficace, cela permet de gagner du temps et d’accéder à un panel d’information.

#3 Choisir sa ville où étudier

Autre atout et pas des moindres, Diplomeo a mis en place un filtre qui permet de sélectionner le secteur/la région où l’on souhaite étudier. Ainsi, il est possible de choisir la ville dans laquelle on désire commencer sa vie d’étudiant. Une manière de définir davantage ses envies sur l’avenir. Que ce soit dans votre secteur de résidence ou bien que vous ayez envie de découvrir une autre région, tout est possible. Et certaines opportunités ne sont pas accessibles partout.

#4 Suivre l’actualité Diplomeo

Enfin, Diplomeo propose sur son site internet une section “Actualités”. Le principe ? Un ensemble d’articles et d’informations autour de la vie étudiante, des conseils pour bien s’orienter ou encore un accompagnement autour de la santé mentale des étudiants. Une véritable mine d’or à consommer sans modération. Pour rappel, Diplomeo fait partie du groupe HelloWork, le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation. À travers ses différentes solutions, le groupe accompagne “les actifs tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises, cabinets de recrutement, mais aussi sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la valorisation de leurs offres de formation.” Un partenaire fiable.

Vous l’aurez compris, Diplomeo est l’allié de taille pour se lancer et commencer sa vie dans le monde professionnel. Grâce à cet outil pratique et efficace, orientez-vous (presque) les yeux fermés !