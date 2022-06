Test d'orientation : Quel métier est fait pour toi ? 

La fin d'année scolaire approche et tu ne sais pas quoi faire l'année prochaine ? Pas de panique ! Fais ce test d'orientation, il te donnera des pistes de métiers.

À voir aussi

Tout juste diplômés du bac, il arrive que les étudiants se retrouvent perdus. Quelle orientation prendre ? Quel métier choisir ? À quelle formation s'inscrire ? On fait le bilan avec toi. Le choix de son orientation est un moment important dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante. Pourtant, se mettre la pression ne sert à rien. Chaque choix de formation, d'école ou de métier est le bon s’il vient de toi. Il arrive de penser que telle école ou telle formation était faite pour soi, et finalement se tromper. Gardez en tête que chaque expérience est bonne à prendre. N'importe quelle formation t'apportera des compétences. Maintenant, il est préférable de choisir une formation, un métier ou une école qui te fasse vibrer. Pour cela, ce test d'orientation va t'aider dans ta recherche de formation !

Pourquoi faire un test d'orientation ?

Des tests, il en existe par millier. Ce test d'orientation te permet d'en savoir plus sur ce que tu aimes, sur les domaines qui te font vibrer, sur les métiers qui pourraient te convenir. La rédaction a sélectionné des questions précises qui vont dessiner une partie de ta personnalité pour savoir quel métier est fait pour toi. En général, les tests de personnalité servent à décrire votre portrait en fonction d'une question. Le test d'orientation que nous t'avons préparé va te dire dans quel corps de métier tu pourrais travailler et quels métiers te correspondent le plus.

Pour en savoir un peu plus sur l'orientation à choisir, fais ce test et découvre les résultats instantanément. Quel métier est fait pour toi ?

Les résultats du quiz t'ont aidé ? On est ravis ! Creuse cette voie et surtout ne te fixe aucune limite.

Que faire après le bac ?

Tu as travaillé toute l'année, tu as été studieux.se et tu as décroché haut la main (ou de justesse) ton bac. Déjà, bravo à toi ! Maintenant, une autre étape se joue : le choix de ton avenir professionnel. Avant la recherche d'emploi, c'est un métier qu'il faut choisir. Pour cela, suis ces 5 conseils. Commence par te questionner sur ton avenir. Fais un bilan sur tes goûts et tes compétences personnelles. Demande-toi :

Quel profil as-tu ? Art ? Informatique ? Scientifique ? Sport ? Se questionner sur son profil est primordial. Détermine ton profil pour savoir qui tu es, ce que tu veux et ce à quoi tu aspires .

as-tu ? Art ? Informatique ? Scientifique ? Sport ? Se questionner sur son profil est primordial. Détermine ton profil pour savoir qui tu es, . Ne te mets aucune limite ! Veux-tu faire tes études à l'étranger ? Intégrer une grande école ? Être en contrat d'apprentissage ? Faire du sport à plein temps ? Crois en toi et pense aux métiers qui te font vibrer.

Veux-tu faire tes études ? Intégrer une ? Être en ? Faire du à plein temps ? Crois en toi et pense aux métiers Rencontre des professionnels de l'orientation et entoure-toi de personnes de confiance. Les professionnels de l'éducation pourront te donner des conseils précis sur les métiers qui te correspondent. Ils ont des informations précieuses à te communiquer. Ils sauront t'aiguiller vers les secteurs professionnels faits pour toi. Fais leur confiance et n'aie pas honte d'être perdu.e. C'est leur métier !

et entoure-toi de personnes de confiance. Les professionnels de l'éducation pourront sur les métiers qui te correspondent. Ils ont des à te communiquer. Ils sauront Fais leur confiance et n'aie pas honte d'être perdu.e. C'est leur métier ! Fais des recherches sur les formations , toutes les formations ! Si tu aimes la médecine, renseigne-toi sur tous les métiers de ce secteur. En fonction des informations que tu rencontreras, tu trouveras des réponses à tes questions . On te conseille de faire des fiches avec toutes les informations nécessaires sur la formation en question : le nom, le lieu, la durée, le prix, le type de formation, les matières, les débouchés… Le site Studyrama est dédié à ce sujet. Studyrama te donnera toutes les réponses à tes questions.

, toutes les formations ! Si tu aimes la médecine, renseigne-toi sur tous les métiers de ce secteur. En fonction des informations que tu rencontreras, tu trouveras des . On te conseille de faire des avec toutes les en question : le nom, le lieu, la durée, le prix, le type de formation, les matières, les débouchés… Le site est dédié à ce sujet. Studyrama te donnera toutes les réponses à tes questions. Mieux appréhender le marché de l'emploi. S'intéresser aux débouchés de chaque formation est primordial. Quelque soit ton projet professionnel (BTS, une école privée, une université à l'étranger ou une école de sport), renseigne-toi sur les débouchés. Ça te permettra de gagner du temps sur le choix d'une spécialité par exemple.

Quels sont les types de formation professionnelle ?

Une formation existe pour chaque d'étudiant, ou personne en reconversion professionnelle. Dans les deux cas, la formation apporte de nouvelles compétences à l'apprenant. La formation en alternance est parfaite pour les étudiants qui veulent être dans la vie active plus rapidement (en plus d'un avantage financier). L'alternance permet d'allier l'entreprise et les cours. Vous aimez l'école ? La formation en initiale est faite pour vous. Ce type de formation se déroule toute l'année scolaire. Formation en ligne ou à distance, les formations certifiantes, en continu ou diplômantes, on te l'avait dit, il y en a pour tous les goûts !