Cette appli propose de calculer votre espérance de vie et d'estimer... le jour de votre mort

Disponible depuis le mois de juillet, l’application baptisée Death Clock promet de calculer l’espérance de vie de son utilisateur grâce à l’IA et de nombreuses données scientifiques. Elle prétend également pouvoir fixer votre date de décès.

Que feriez-vous si vous connaissiez le jour où vous rendrez votre dernier souffle ? Face à cette question, le monde se divise en deux catégories : celles et ceux qui ne veulent pas savoir et celles et ceux qui sont d’une curiosité intrépide au point de payer pour le savoir.

Depuis le mois de juillet 2024, ce sont environ plus de 125 000 personnes qui ont téléchargé l’application au nom morbide, Death Clock, qui signifie “Horloge de la m0rt”. Pour un coût annuel de 38 euros, l’application est disponible sur l’App Store et Google Play, et promet des réponses pour les personnes voulant avoir une idée du temps qui leur reste à vivre.

Crédit photo : iStock

Une IA basée sur 1200 études sur l'éspérance de vie

Développée par Brent Franson, l’application utilise les dernières avancées technologiques et scientifiques grâce à l’intelligence artificielle. En effet, une IA a été spécialement programmée sur un ensemble de données provenant de plus de 1200 études sur l’espérance de vie concernant 53 millions de participants au total.

Crédit photo : Death Clock

Après avoir téléchargé et souscrit son abonnement, l’utilisateur doit renseigner ses habitudes de vies, que ce soit son régime alimentaire, son niveau d’exercice physique et de stress ou encore ses habitudes de sommeil. À partir de ces informations, l’application est alors dans la capacité de mesurer tous ces paramètres afin de formuler une estimation sur l’espérance de vie de l’utilisateur.

“Il n’y a probablement pas de date plus importante dans votre vie que le jour où vous allez mourir” Brent Franson, créateur de l’application Death Clock.

Crédit photo : Death Clock

En plus d’évaluer la mortalité, si ce n’était pas assez angoissant, elle fournit un compte à rebours seconde par seconde. Elle prodigue également différents conseils pour améliorer son espérance de vie et donc repousser l’échéance.