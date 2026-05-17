Face à cette question piège en entretien d'embauche, votre réponse peut prouver que vous possédez des compétences « irremplaçables par l'IA »

Une experte en carrière délivre des conseils cruciaux aux demandeurs d'emploi à l'ère où l'intelligence artificielle s'intègre de bien des façons dans le fonctionnement d'une entreprise. Pour celles et ceux qui craignent que l'IA vienne leur prendre leur travail, sachez qu'il existe toujours des aspects exclusivement humains à faire valoir pour vous positionner comme un choix évident. Parce que les relations humaines demeurent le socle de toute organisation sociale.

Dans le marché du travail actuel, avoir une attitude positive et collaborative lors d'un entretien d'embauche est tout aussi important que d’avoir un CV bien rodé, explique l’expert en carrières Erin McGoff.

Les compétences relationnelles sont « la première chose à laquelle on pense » pour embaucher des équipes, selon Erin McGoff, l’auteur de l'ouvrage intitulée « The Secret Language of Work : Hyper-Helpful Scripts for Every Situation ».

C’est pourquoi les personnes qui ont le pouvoir de vous embaucher posent souvent des questions comportementales, comme « Parlez-moi d’une fois où vous avez été en désaccord avec un patron ou un collègue », afin d’en apprendre davantage sur la façon dont vous réagissez à différentes situations.

« Alors que nous entrons dans une ère où l’IA peut acquérir plus de compétences techniques, les compétences interpersonnelles sont quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Les entreprises donnent vraiment la priorité à l’attitude, à la personnalité, à la culture qui va avec, parce que d’autres choses peuvent être enseignées. »

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Votre objectif est de démontrer votre capacité à gérer les conflits professionnels avec maturité, selon Erin McGoff. Voici comment elle recommande d’aborder cette question.

Savoir résoudre un conflit humainement et professionnellement

Le premier conseil d'Erin McGoff pour répondre à cette question est de « rester professionnel », dit-elle.

« Au lieu de parler de différences personnelles, vous voulez garder votre réponse orientée vers l’entreprise. C’est la chose mature à faire. »

Par exemple, ne passez pas toute la conversation à vous plaindre d’un ancien patron qui a refusé votre demande de congés payés. Elle recommande également de présenter votre scénario comme une différence d’opinion, plutôt que comme un argument ou une dispute.

Selon Erin McGoff, un candidat pourrait commencer sa réponse en disant :

« J’ai travaillé avec de nombreux grands patrons, donc bien que je n’aie pas eu beaucoup de désaccords personnels, il y a certainement eu des cas où j’ai dû plaider professionnellement pour des perspectives et des idées alternatives. »

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Votre réponse doit se concentrer sur un exemple concret de moment où vous avez résolu calmement et de manière constructive un désaccord professionnel. Erin McGoff recommande de structurer le reste de votre réponse en utilisant le format STAR, qui représente la situation, la tâche, l’action et le résultat.

Pour décrire la situation et la tâche, ou leur responsabilité spécifique dans la situation, un candidat pourrait dire quelque chose comme :

« Dans mon rôle précédent, il y avait un scénario où nous travaillions sur un projet pour un client. Le projet avançait dans une certaine direction, mais j’avais des idées précises qui m’ont fait croire qu’une autre direction serait plus avantageuse pour ce client. »

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Rien ne vaut l'expérience humaine

Mettez en avant les actions que vous avez entreprises pour communiquer votre opinion et travailler à une solution :

« J’ai demandé à mon patron un entretien individuel, je lui ai exprimé cette alternative et j’ai expliqué pourquoi je pensais que c’était mieux pour le client. »

Enfin, partagez comment vous avez résolu le problème et soulignez le résultat positif.

« Nous avons décidé de faire des compromis sur l’approche et d’aller de l’avant. Le client était très satisfait des résultats, et le projet a été un énorme succès ».

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Vous pouvez également partager ce que vous avez appris de l’expérience ou comment vous avez adapté votre approche ou votre flux de travail afin d’éviter des problèmes similaires à l’avenir.

Le but de votre anecdote, qui peut inclure plus de détails pour illustrer vos compétences sans partager d’informations confidentielles sur l’entreprise, n’est pas de montrer que vous avez prouvé que votre patron avait tort. Au lieu de cela, selon Erin McGoff, c’est une occasion de démontrer votre capacité à gérer un « conflit sain ».

« Un conflit sain est la façon dont nous faisons notre travail. Vous devez apprendre à ne pas être d’accord avec les gens de manière professionnelle, sinon vous ne vous élèverez jamais dans votre carrière » .

Avec ses conseils en tête, vous avez donc les outils intellectuels nécessaires pour montrer que vous pouvez être un atout humain pour votre futur employeur. Surtout, il faut garder à l'esprit que votre valeur humaine surpassera toujours l'intelligence artificielle. De quoi rassurer alors que certains candidats se heurtent parfois à des refus par... des intelligences artificielles.