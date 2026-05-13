Un chauffeur de bus scolaire gagne 5 millions de dollars, il va utiliser son argent de la plus belle des façons

Direction les États-Unis, où un conducteur de bus scolaire est devenu le premier gagnant du jackpot d’un nouveau jeu à gratter. Il compte utiliser son gain de la plus belle des façons.

La chance sourit aux audacieux, et Maurice Williams en a fait l’heureuse expérience. Ce conducteur de bus scolaire américain vient de remporter un jackpot à la loterie.

Sur un petit nuage, il prévoit d’utiliser une partie de la somme pour une belle action, rapporte le magazine People.

Il achète un ticket à gratter et décroche 5 millions de dollars

Cet habitant de Washington se rendait au travail lorsqu’il s’est arrêté dans un magasin 7-Eleven pour encaisser un gain de 50 dollars (environ 47 euros) qu’il avait remporté sur un nouveau jeu à gratter intitulé $5,000,000 LUXE.

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Joueur, il a entièrement réinvesti son gain dans l’achat d’un nouveau ticket. Une fois installé dans sa voiture, il a gratté celui-ci et a failli ne pas se rendre compte qu’il avait raflé le gros lot : 5 millions de dollars (près de 4,7 millions d’euros).

« Je n’ai pas remarqué tout de suite que j’avais un numéro gagnant, jusqu’à ce que je le scanne. C’est fou parce que le numéro correspondant était le 59, et je viens justement de fêter mes 59 ans l’autre jour », raconte le quinquagénaire aux responsables de la loterie du Maryland.

L’heureux gagnant est tombé des nues en découvrant le montant affiché sur son ticket.

« Je suis resté figé, je veux dire, je n’arrivais pas à y croire. J’ai dû me remettre les idées en place », se souvient-il.

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Il veut gâter sa mère avec son gain

Une fois le choc passé, il a immédiatement appelé sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a ensuite rangé son précieux sésame et a continué sa journée. Pendant sa pause, il a contacté la loterie afin de prendre rendez-vous pour réclamer ses gains.

Selon les responsables de la loterie, Maurice Williams affichait un large sourire en entrant au centre de réclamation le 5 mai pour récupérer son chèque.

Le nouveau millionnaire sait déjà ce qu’il compte faire de sa fortune. Il prévoit d’acheter une maison pour sa mère et de mettre le reste de l’argent de côté, en attendant de réfléchir à la suite.

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De son côté, la supérette où il a acheté son billet touchera une prime de 5 000 dollars (environ 4 600 euros). Ce bonus est versé par la Maryland Lottery and Gaming Control Agency au détaillant ayant vendu le ticket gagnant.

Maurice Williams est le premier gagnant du jeu à gratter $5,000,000 LUXE, qui prévoit trois jackpots de 5 millions de dollars.