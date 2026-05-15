Il gagne la loterie 18 fois, mais attribue sa chance à son mariage de... 40 ans !

Direction l’Idaho, aux États-Unis, où un homme chanceux a gagné à la loterie… 18 fois.

Il existe deux catégories de personnes : les chanceux et les autres. L’Américain Robert Bevan appartient sans aucun doute à la première. Et pour cause : il a remporté la loterie à 18 reprises, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : idaholottery/Instagram

Un homme gagne 18 fois à la loterie

Cet habitant de l’Idaho est un joueur régulier de la loterie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce jeu de hasard lui a plutôt réussi. Son incroyable parcours ne manque pas de surprendre les responsables de la loterie.

« La foudre tombe-t-elle 18 fois au même endroit ? Pour Robert Bevan, joueur de la loterie de l’Idaho… il semblerait bien que oui », ont-ils déclaré dans une publication Instagram.

Le post montre également des photos et des moments marquants de ses gains au fil des années, tirés de leurs archives.

Crédit Photo : idaholottery/Instagram

En 1997, Robert faisait également partie des gagnants de la promotion Blazer Bucks, une opération spéciale de la loterie de l’Idaho qui mettait en jeu plusieurs lots importants, dont des Chevrolet Blazer 4 portes modèle de cette même année

En plus de cette voiture, ses gains ont oscillé au fil des années entre 1 000 dollars (environ 920 euros) et 200 000 euros (près de 184 000 euros).

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Son secret ? Un mariage solide

Plus récemment, Robert a empoché 50 000 dollars (environ 46 000 ) grâce à un ticket à gratter baptisé 1,000,000 King Scratch Game.

Selon l’heureux gagnant, jouer à la loterie avec son épouse est devenu « une habitude de vie », une activité que le couple partage simplement pour le plaisir.

Crédit Photo : idaholottery/Instagram

Interrogé sur sa chance exceptionnelle, le principal concerné attribue sa réussite à son mariage durable. Il raconte :

« Ma véritable chance, c’est d’avoir passé 40 ans avec la même femme extraordinaire ».

D’après le site de la loterie, la majeure partie des revenus issus de la vente des tickets est reversée sous forme de gains, tandis que le reste sert principalement à financer les écoles publiques et les infrastructures de l’État.