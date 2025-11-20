« La plus grande soirée maghrébine d'Europe » vire à la catastrophe, les participants scandalisés portent plainte

À Mitry-Mory (Seine-et-Marne), un festival réunissant le gratin des chanteurs du Maghreb a viré à la catastrophe la semaine dernière. Et pour cause : il s’agissait en réalité d’une arnaque.

La déception est immense. Vendredi 14 novembre, le Layan Festival a ouvert ses portes à 19 heures dans une salle de réception de Mitry-Mory, en Seine-et-Marne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet événement était très attendu par les spectateurs ayant acheté un billet. Et pour cause : celui-ci était censé être « la plus grande soirée maghrébine d’Europe », rapporte Le Parisien.

Au programme : une trentaine d’artistes du Maghreb, chanteurs de raï, stands culturels et spectacles de danse, etc.

Un seul DJ a fait le déplacement

Sur le papier, cette affiche fait rêver, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En pénétrant dans la salle, les festivaliers sont tombés des nues. La raison ? Aucun artiste annoncé n’était présent. Même son de cloche pour les stands culturels, qui manquaient à l’appel.

Ce n’est pas tout. Les tables étaient vides, et les gens présents sur place devaient payer pour accéder aux toilettes ou pour… s’asseoir. Oui, vous avez bien lu.

Comme le précise le site d’information, un seul DJ et trois food trucks étaient de la partie. Aujourd’hui, le public dénonce une arnaque bien rodée.

« On était tous à cran. Les agents de sécurité étaient dépassés. Et une dame prend le micro pour dire que les artistes ne viendront pas. C’est la catastrophe », se souvient une spectatrice auprès de nos confrères.

« C’est une escroquerie »

Depuis ce fiasco, les organisateurs de l’événement sont introuvables et injoignables. Pire encore, ils se seraient envolés dans la nature avec la caisse, a confirmé la police. Auprès du quotidien régional, les spectateurs pointent du doigt des prix trop élevés et un pressing de la part du festival.

« On m’a presque harcelé pour que je prenne des places VIP (…) Trois places à 35 euros, plus 135 euros pour deux places VIP. Et sur place, si tu voulais juste t’asseoir, c’était 65 euros en plus », dénonce la participante.

Crédit Photo : iStock

De son côté, le gérant de l’établissement ne décolère pas.

« C’est une escroquerie, il n’y a pas d’autres mots. On avait convenu d’une location à 5 000 euros pour la soirée. Les organisateurs m’avaient envoyé un acompte de 2000 euros et de je devais recevoir le reste à un mois de l’événement. Sauf qu’on n’a rien reçu », déplore-t-il.

Le gérant de la salle a décidé de porter plainte. Des clients pourraient suivre son exemple.

« Il faut créer un groupe, tout le monde doit porter plainte, la police est déjà au courant », a écrit un internaute sur la page Facebook de l’événement.

Affaire à suivre…