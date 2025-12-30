Fini la douche à l'italienne, voici la nouvelle tendance qui va sublimer votre salle de bain dès 2026

L’ère de la douche à l’italienne touche bientôt à sa fin. En 2026, celle-ci va laisser sa place à une cabine révolutionnaire aux multiples avantages. On vous explique.

Pendant de nombreuses années, la douche à l’italienne régnait en maître. Il faut dire que cette installation – inspirée des bains romains – réunit tous les ingrédients pour plaire.

Cette douche de plain-pied séduit grâce à son esthétique épurée et son côté pratique, permettant notamment aux plus vulnérables de se laver facilement.

Crédit Photo : iStock

Mais ce type de douche pourrait bientôt appartenir au passé. À en croire les experts tendances, la douche à l’italienne se fait voler la vedette par une cabine futuriste. Celle-ci va s’inviter dans nos salles de bain dès 2026.

Cette tendance va remplacer la douche à l’italienne

La nouvelle année rimera avec espace bien-être grâce à… la douche-capsule. Son design particulier est reconnaissable entre mille. La douche-capsule est composée d’une cabine entièrement fermée, aux parois transparentes ou semi-opacifiées, offrant ainsi une expérience immersive.

Crédit Photo : iStock

Ce cocon douillet est équipé d’une myriade de technologies visant à améliorer le confort de son utilisateur. Parmi ses fonctionnalités, nous retrouvons, outre le sacro-saint ajustement de la température de l’eau et la modulation de la pression des jets, la possibilité de modifier l’éclairage.

Ce n’est pas tout. Certains modèles peuvent diffuser des huiles essentielles ou de la vapeur, le tout dans une ambiance sonore relaxante. Toutes ces options sont à portée de main puisque celles-ci sont réglables via un écran tactile, ou en passant par la commande vocale. Astucieux, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : iStock

Une installation plus écolo

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la douche-capsule convient à toutes les salles de bain, de la plus spacieuse à la plus petite, et ce grâce à sa taille compacte.

Autre avantage : cette cabine ultramoderne et fonctionnelle est plus écologique que les douches traditionnelles.

La douche-capsule dispose en effet d’un système de recyclage d’eau qui permet de contrôler sa consommation. Nos confrères de 20 Minutes Maison notent en effet une baisse pouvant aller jusqu’à 40 %.

Crédit Photo : iStock

En plus de cela, ce type d’installation est conçu avec des matériaux durables et écoresponsables, comme le verre trempé ou le bois.

Vous l’aurez compris, adopter la douche-capsule, c’est transformer sa salle de bain en véritable spa tout en œuvrant pour la planète.