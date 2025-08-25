Furieux de ne pas avoir eu de ketchup et de mayonnaise, il... met le feu au bar

Le client d'un bar a mis le feu à l'établissement pour un motif futile, provoquant ainsi une explosion puis un début d'incendie. Récit.

La vengeance est un plat qui se mange froid ou... chaud, c'est selon !

Furieux de ne pas avoir eu de sauces dans un bar espagnol où il se restaurait, un client a mis le feu à l'établissement, provoquant un incendie ainsi qu'une bousculade, heureusement sans gravité. La scène s'est déroulée le mercredi 20 août dernier dans un débit de boissons andalou, au sud de l'Espagne.

Crédit photo : @abcdesevilla / Capture d'écran X

Il met le feu à un bar, car celui-ci a refusé de lui donner de la... mayonnaise

Cette affaire rocambolesque a commencé lorsque ce client, âgé d'une cinquantaine d'années, n'a pas pu obtenir de mayonnaise ni de ketchup, alors qu'il était attablé à la terrasse d'un bar de Los Palacios y Villafranca, une ville de la province de Séville.

Une serveuse lui a en effet poliment indiqué que si l'établissement vendait bien des sandwichs, il ne proposait en revanche pas de condiments. Cette réponse n'a pas été du goût de l'individu qui s'est alors rendu dans une station-service, située non loin de là, pour y remplir un jerrican d'essence. Il est ensuite revenu dans le bar pour... l'incendier, non sans avoir demandé, une nouvelle fois, qu'on lui serve des sauces.

Après avoir essuyé un nouveau refus, le client mécontent a donc aspergé le lieu d'essence, avant d'y mettre le feu et de prendre la fuite. Une explosion s'est alors produite et d'importantes flammes se sont très vite répandues dans le bar, comme on peut le voir sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

🔥🔴 Le mete fuego a un bar de Los Palacios por no haber mayonesa para su montadito



El autor de los hechos sufrió quemaduras por la deflagración provocada por él mismo y ha sido detenido



📌 https://t.co/ROwNqAaMHB#sevillahoy #sevilla #lospalacios pic.twitter.com/JLerfFMWvv — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 21, 2025

Ce début d'incendie a provoqué un vaste mouvement de de panique au sein de l'établissement, où se trouvaient de très nombreuses personnes. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Immédiatement pris en chasse par des serveurs et d'autres clients désireux d'en découdre, l'individu - qui s'est brûlé le bras dans cette histoire - a finalement été rattrapé peu de temps après, puis interpellé par la Guardia Civil. Selon la presse espagnole, il est déjà connu des services de police et a été déféré devant la justice.