En préparant une visite immobilière, une agente met le feu à une maison valant 3 millions de dollars

En Australie, une agente immobilière a accidentellement mis le feu à une maison qu’elle préparait pour une visite. Un accident qui va coûter cher à son entreprise !

Quand tout part en fumée ! En 2019, une agente immobilière appelée Julie Bundock s’apprêtait à faire visiter une maison à de potentiels acheteurs quand un accident est venu tout ruiner. La maison, d’une valeur de 3 millions de dollars (2,7 millions d’euros environ), était située dans une prestigieuse banlieue nord de Sydney, nommée Avalon Beach.

Crédit photo : News.com.au

Au moment des visites, les locataires de l’époque avaient laissé sécher des draps sur la terrasse. En préparant la visite, l’agente prend l’initiative de stock ses draps à l’intérieur de la maison afin de la rendre plus rangée. Elle les pose alors sur une commode sauf qu’elle va réaliser une terrible erreur.

L’erreur fatale brûle toute la maison

Elle va allumer une lumière située à proximité des tissus et vingt minutes plus tard, leur exposition à la chaleur déclenche un incendie ravageur. Le feu emporte quasiment toute la maison, ainsi que les biens des quatre locataires.

Crédit photo : News.com.au

Les locataires et le propriétaire ont donc attaqué en justice l’agente ainsi que son entreprise pour obtenir réparation. Cinq ans plus tard, le verdict a été rendu et inévitablement, l’entreprise de Julie Bundock a été condamnée à verser 850 000 dollars (782 000 euros environ) de dommages et intérêts.

La juge a notamment mis en avant l’évidence d’un risque d’incendie quand place ou jeter de la literie devant une lumière allumée : “Ce risque était clairement prévisible et l’employée aurait dû le savoir”. De leur côté, les locataires vont être indemnisés de 120 000 dollars (environ 110 000 euros).