Les jeunes de 30 ans moins travailleurs ? Cette étude va changer votre vision du monde du travail

Voilà un cliché qui persiste : dans le monde du travail, les jeunes de moins de 30 ans seraient plus fainéants et voudraient moins travailler que les générations précédentes. Pour en savoir plus, une enquête a été réalisée sur le sujet.

Quel est le rapport de la jeune génération avec le travail ? Pour le savoir, l’Association pour l’emploi des cadres (Aec) et Tera Nova ont publié une étude sur le sujet. Cette enquête prouve que certains clichés persistent puisque 93% des managers interrogés estiment que les jeunes ont un rapport au travail différent des anciennes générations. 64% des responsables pensent que les jeunes sont moins fidèles à une entreprise et moins respectueux de l’autorité, tandis que 59% estiment qu’ils sont moins investis.

En réponse à ces clichés, les chercheurs qui ont mené cette étude ont également interrogé 3 000 jeunes de moins de 30 ans pour comprendre leur rapport au travail. Ils ont aussi sondé 2 000 travailleurs âgés de 35 à 60 ans afin de comparer leurs réponses.

Au vu des résultats, les deux générations auraient finalement les mêmes attentes dans le monde du travail : une bonne rémunération, des tâches intéressantes et un bon équilibre de vie. Les jeunes n’auraient pas de problème particulier avec l’autorité puisque 83% des 18-29 ans sondés disent accepter les décisions prises par leur hiérarchie. Seulement 3% d’entre eux auraient du mal à supporter les ordres donnés par leurs supérieurs.

Plus de vie privée et d’opportunités

La première différence entre les deux générations s’observe surtout dans la recherche de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. 47% des jeunes interrogés estiment que leur vie privée est tout aussi importante que leur carrière, si ce n’est plus, contre 36% des plus de 45 ans. S’ils préfèrent rentrer chez eux plus tôt en fin de journée, les jeunes n’hésitent pas à déjeuner sur le pouce en prenant des pauses de 30 minutes pour manger.

La seconde différence réside dans le fait que les jeunes rêvent moins de faire l’ensemble de leur carrière dans la même entreprise. Ils auraient ainsi moins de scrupules à quitter une entreprise au profit d’une autre. Les moins de 30 ans cherchent à progresser et pour cela, ils n’hésitent pas à saisir les diverses opportunités qui s’offrent à eux.

“Ce qui caractérise cette génération, c’est sa capacité à quitter un emploi qui ne répond pas à ses aspirations, une capacité dont ne disposait pas la génération précédente”, a indiqué Gilles Gateau, président de l’Apec.

Les jeunes travailleurs ont donc les mêmes motivations dans le monde du travail, qu’ils considèrent tout aussi important que leurs aînés. Cependant, ils cherchent un mode de vie plus équilibré, valorisent leur vie privée et n’hésitent pas à changer d’entreprise pour évoluer professionnellement. Et vous, quel est votre rapport au travail ?