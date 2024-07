Hospitalisée, elle révèle pourquoi il ne faut jamais dormir avec la climatisation allumée

Une femme a récemment témoigné des dangers d'un usage excessif de l'air conditionné, après avoir vécu un cauchemar durant ses vacances.

Alors que la France connaît une nouvelle vague de chaleur, vous êtes probablement nombreux à rechercher de la fraîcheur dans la maison, surtout la nuit lorsque les températures caniculaires perturbent le sommeil.

Les plus chanceux qui possèdent une climatisation utilisent très certainement leur appareil pour pouvoir dormir sur les deux oreilles. Mais ces derniers doivent néanmoins garder à l'esprit qu'il n'est jamais bon de dormir dans une pièce climatisée en permanence. Et ils seraient d'ailleurs bien avisés d'écouter l'histoire qui suit pour s'en convaincre.

Une jeune britannique de 24 ans a ainsi été hospitalisée récemment, après avoir dormi toute une nuit avec la climatisation allumée. Échaudée par cette désagréable expérience, elle a d'ailleurs décidé d'avertir l'opinion sur les dangers de cette pratique.

Crédit photo : SWNS

Hospitalisée à cause de climatisation, elle alerte l'opinion

Liana Foster était en vacances avec sa maman Lynette (52 ans) à Antalya en Turquie, lorsqu'elle a vécu cette mésaventure dont elle se serait bien passée. C'est au lendemain de sa première nuit dans l'hôtel, où mère et fille séjournaient, que cette Londonienne a compris qu'elle souffrait de quelque chose.

À peine sortie du lit ce jour-là, elle se réveille en effet « groggy » et se plaint d'un mal de gorge douloureux. Lynette jette alors un œil dans sa bouche et remarque de mystérieuses taches blanches sur ses amygdales.

Crédit photo : SWNS

De plus en plus mal, Liana prend la décision de se rendre à l'hôpital le plus proche, où les médecins lui diagnostiquent rapidement une... amygdalite, causée, selon eux, par l'air conditionné de la chambre d'hôtel. Cette maladie étant une infection aiguë du pharynx et (ou) des amygdales palatines, qui peut provoquer chez le patient une angine, une odynophagie, des adénopathies cervicales ou encore de la fièvre.

« J'étais vraiment tremblante. Je ne pouvais ni manger ni boire. J'ai cru qu'il s'agissait encore du Covid. Ma température était élevée, mon corps était douloureux. Je suis allée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une amygdalite très grave. Ils ont dit que cela pouvait arriver à cause de l'air conditionné » (Liana Foster)

Immédiatement prise en charge, Liana va alors passer cinq jours sous perfusion à l'hôpital, avant que son état de santé ne s'améliore.

Crédit photo : SWNS

Elle s'en sortira finalement avec une belle frayeur, mais aussi et surtout des vacances gâchées.

« Je ne pouvais pas prendre d'antibiotiques par voie orale, j'ai donc dû recevoir des injections pendant trois jours, deux fois par jour (...) J'ai beaucoup souffert. Je pense que si nous n'avions pas dormi avec l'air conditionné, tout se serait bien passé. J'ai déjà eu des amygdalites, mais elles n'ont jamais été aussi graves. Si les bactéries descendent dans la gorge, elles peuvent atteindre le cœur et d'autres organes » (Liana Foster)

Aujourd'hui et alors qu'elle prend encore des médicaments pour se soigner, elle a décidé de raconter sa mésaventure afin d'alerter ceux qui dorment avec leur ventilateur ou leur climatisation allumés.

Crédit photo : SWNS

Pour rappel, il est généralement déconseillé de dormir avec une climatisation, car cela donne à la chambre à coucher une atmosphère fraîche et sèche qui présente certains risques sanitaires. L'air frais peut en effet s'avérer néfaste pour les muqueuses nasales et endommager ainsi le système respiratoire, causant notamment des infections de type otites, angines ou encore troubles broncho-pulmonaires.