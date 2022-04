Voici pourquoi vous ne trouvez plus d'huile, de pâtes et de papier toilettes dans les supermarchés

Si vous avez fait vos courses récemment, vous avez peut-être remarqué que certains rayons de votre supermarché étaient vides. Voici la raison de cette pénurie.

Depuis deux semaines, certains produits se font rares ou ont disparu des rayons des supermarchés. Il s’agit notamment des produits non périssables comme l’huile de tournesol et de colza, la moutarde, les pâtes ou encore le papier toilette. D’autres aliments, comme la farine, le sucre et les cornichons, commencent à être impactés par cette pénurie.

« Dans les prochaines semaines, nous allons manquer de papier toilette, de steak haché, de compotes de fruits, de palets bretons, de sucre, d’oeufs et de farine », a déclaré un distributeur contacté par nos confrères de RTL.

La raison d'une telle pénurie

Si ces produits sont absents des rayons, ce n’est pas parce que la France est impactée par un problème d’approvisionnement ou une réelle pénurie. En effet, la cause de ces disparitions est liée aux consommateurs : ces dernières semaines, de nombreux clients ont décidé de faire des stocks et d’acheter en masse. Ce phénomène, appelé le « syndrome de la pompe à essence », est lié à la peur de manquer. En ce moment, cette tendance peut s’expliquer par la hausse générale des prix : par peur de l’augmentation des prix, certains clients décident de tout acheter maintenant, en grande quantité.

« Sur l’huile de tournesol, il y a un peu d’achats de précaution mais on n’est pas en pénurie complète de l’approvisionnement. Les gens font des stocks et c’est ce qui peut vider les rayons actuellement, mais il y aura de nouveau de la marchandise. Il y aura des produits, pas de panique », a assuré Dominique Schelder, le patron de Système U.

Cet emballement rappelle le début de la pandémie de Covid-19, une période pendant laquelle les supermarchés faisaient face à une grande pénurie causée par l’achat impulsif de produits. Pour limiter ce phénomène, certains supermarchés ont décidé d’imposer des restrictions pour freiner les consommateurs. De leur côté, les gérants de la grande distribution sont formels : aucune pénurie n’est à déclarer à ce jour, et il n’y a aucune inquiétude à avoir.