Humour : 15 raisons qui prouvent que vous avez de l'humour

Vous ne savez pas si vous avez de l’humour ou au contraire, vous pensez en manquer ? Découvrez les 15 raisons qui prouvent que vous êtes une personne drôle et que vous avez l’esprit ouvert.

Saviez-vous que l’humour était bon pour la santé ? Tous les professionnels de la santé vous le diront : le fou rire et le rire ont de multiples bienfaits sur notre santé physique et psychique. Il est recommandé de rire au minimum une dizaine de minutes chaque jour. Quelque chose qui est à la portée de tout le monde.

Si certaines personnes manquent parfois d’humour, que ce soit face à l’ironie, par manque d’autodérision, par susceptibilité ou par non-ouverture d’esprit; d’autres personnes en revanche sont friandes de l’humour en tout genre. Une qualité essentielle qui permet de prendre du recul sur des situations du quotidien parfois compliquées à gérer et qui met souvent de bonne humeur.

Pour nous accompagner et nous faire passer un bon moment, rien de mieux que de regarder des vidéos humoristiques, d’aller voir un spectacle d’un humoriste à Paris par exemple, de lire une page Internet dédiée aux blagues ou encore de retrouver un pote drôle. Dans cet article, nous vous proposons un focus sur 15 raisons qui prouvent que vous êtes une personne drôle, capable d’avoir des fous rires, bref une personne de bonne humeur qui a beaucoup d’humour. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver dans plusieurs des raisons invoquées. Démarrons sans plus attendre cet article réservé à l’humour. Suivez le guide !

15 raisons qui prouvent que vous avez de l'humour

Raison 1 : Votre capacité à rire de vous-même

Pour être le roi de l’humour, la clé du succès est d’avoir de l’autodérision. Selon la définition du dictionnaire Larousse, l’autodérision est le fait de se prendre soi-même en dérision. La capacité à rire de soi-même est donc primordiale pour faire face à toutes les situations de la vie, y compris les échecs.

Raison 2 : Vous faites rire les autres

Pour savoir si vous avez de l’humour, rien de mieux que de faire des blagues en public. Devant vos proches, vos collègues ou devant des inconnus, si ces personnes sont prises de fou rire et interagissent à vos blagues, c’est que vous avez de l’humour. Mieux encore, si vous avez le surnom de comique ou de clown.

Raison 3 : Vous trouvez vos blagues avec une grande spontanéité

Vous aimez faire rire la galerie ? Si oui, la question est de savoir comment vous faites pour trouver vos blagues. Les personnes qui ont beaucoup d’humour, et qui adorent faire des blagues, font souvent preuve d’une grande spontanéité. Cette dernière est le signe d’un humour très développé.

Raison 4 : Vous êtes capable de dédramatiser les situations et faites preuve d’ironie

Quoi de mieux que l’humour pour dédramatiser n’importe quelle situation. Pour affronter les petites galères du quotidien, et les prendre sous un angle meilleur, mieux vaut voir le côté comique de la situation. Vous verrez que le problème arrivera à mieux se régler. Une petite dose d’ironie ne fait de mal à personne à ce moment-là.

Raison 5 : Vous connaissez vos limites

Avoir de l’humour, c’est bien. Mais savoir doser cet humour, c’est mieux. En effet, avoir de l'humour ce n’est pas de faire des blagues continuellement. Avoir de l’humour c’est savoir s’arrêter quand il le faut. Par exemple, on peut faire de l’humour en voulant charrier quelqu’un, mais lorsque cette personne commence à monter des signes de vexation, il vaut mieux savoir se stopper.

Découvrez les 15 raisons qui prouvent que vous avez de l'humour - © iStock

Raison 6 : Vous n’êtes pas susceptible

Saviez-vous que la susceptibilité est le contraire du comique ? Si un proche vous critique gentiment et que vous démarrez au quart de tour pour contrer ses arguments, autant dire que vous n’avez aucun humour. Au même titre que ‘autodérision, une personne ayant le sens du comique en elle est capable de se moquer d’elle-même et de rigoler des remarques drôles venant des autres.

Raison 7 : Vous êtes pris de fou rire très régulièrement

Face à un homme qui fait une blague en français ou en anglais, vous êtes capable de partir en fou rire ? Si l’humour est universel, le fou rire l’est également. Et les personnes qui sont capables de rire aux éclats à de nombreuses reprises font preuve d’un grand sens de l’humour.

Raison 8 : Vous faites preuve d’humilité

Pour toute personne faisant de l’humour, on pense notamment aux humoristes mais aussi aux amateurs de blagues que sont Monsieur et Madame tout le monde, il y a une règle importante à respecter : faire preuve d’humilité. Si vous cherchez à faire une blague pour attirer l’attention de tout le monde, mais que cette dernière risque de blesser des personnes, vous ne respectez pas du tout cette règle. Il est très important d’être respectueux envers les personnes qui nous entourent et qui vont être visées par la blague en question.

Raison 9 : Vous savez jouer avec les mots

Si certaines personnes font preuve d’une grande spontanéité au moment de trouver des blagues, d’autres personnes arrivent à jouer aisément avec les mots. C’est le cas par exemple de certains humoristes français. Parmi eux, on peut citer Stéphane de Groodt, Raymond Devos, Vincent Roca, François Morel ou encore Denis Maréchal, qui ont un langage humoristique sur scène à vous tordre de rire. Et pas besoin d’être un comique connu de tous pour y arriver.

Raison 10 : Vous êtes bon public aux blagues des autres

Vous faites rire les autres avec vos blagues, mais à l’inverse, rigolez-vous de leurs blagues ? Si la réponse est oui, alors vous avez de l’humour.

Avoir des fous rires est bon pour la santé - © iStock

Raison 11 : Vous aimez les spectacles d’humoristes

Denis Maréchal, Paul Mirabel, Jeff Panacloc et Jean-Marc, Caroline Vigneaux ou encore Florence Foresti font partie de vos humoristes français préférés ? Vous ne ratez aucun de leurs spectacles ? Si tel est votre cas, vous avez un grand sens de l’humour, et on vous comprend. Qui n’a jamais rigolé devant un spectacle humoristique au point de pleurer de rire et d’être pris de fous rires ? La réponse est personne. Si les humoristes français ne sont pas vos chouchous, peut-être préférez-vous les humoristes anglais ou espagnols. De toute façon, l’humour est un langage universel qui rassemble plutôt que ne divise.

Raison 12 : Vous aimez lire des blagues et citations humoristiques pour vous détendre

Il arrive que l’on soit stressé par une situation : un examen, un problème professionnel ou encore personnel. Pour se détendre face à l’une de ces situations, rien de mieux que de s’octroyer une petite dose d’humour. Et pour cela, vous pouvez rechercher des blagues ou citations humoristiques sur Internet, revoir le spectacle de votre comique préféré ou encore regarder des vidéos drôles sur Internet. Libre à vous de choisir le type d’humour qui vous convient le mieux.

Raison 13 : Vous aimez tous les types d’humour

Humour noir, blagues de tonton, blagues de Toto, les Monsieur-Madame, blagues Carambar, spectacle d’humoriste, ou encore pièce de théâtre humoristique; vous êtes friands de tous ces types d’humour? Alors vous êtes un grand amateur de rire.

Raison 14 : Vous aimez l’humour du monde entier

En France, vous êtes fan de toutes les blagues que vous pouvez trouver. Et lorsque vous lisez des blagues ou que vous voyez des vidéos humoristiques d’autres pays, vous riez tout autant ? Alors votre humour, ou humor pour la traduction en anglais, est universel. Cela signifie que vous maîtrisez tous les codes de l’humour.

Raison 15 : Vous êtes humain

Dernière raison et pas des moindres, l’humour fait de vous un être humain. Dans notre vie de tous les jours. les blagues et autres situations humoristiques se succèdent. La vie est trop courte pour ne pas la croquer à pleine dent et rire de tout. De plus, l’humour est bon pour la santé. Ce serait dommage de ne pas en profiter !