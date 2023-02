Dicton du jour : 15 blagues pour bien commencer la journée

Les dictons peuvent être des mantras à se réciter chaque matin avant de se lever. En voici 15 pour vous permettre de bien commencer votre journée.

Quand est-ce qu’une simple phrase devient-elle un dicton ?

Femme qui se pose une question Credits : Khosrork

« Le chien aboie, la caravane passe ». Si vous avez déjà entendu cette citation, alors vous savez ce qu’est un dicton. Il s’agit en fait d’une phrase, d’une citation, d’un proverbe, d’une expression qui peut tirer ses origines de n’importe où.

Les dictons sont variés. Certains sont sérieux, et il est évident qu’ils ont été sortis par de grands sages,intelligents et pleins d’esprit. D’un autre côté, il existe des dictons qui sont plus humoristiques qu’autre chose. Attention! Il faut savoir qu’un dicton doit avoir un sens. De ce fait, la phrase « Je mange du foin pour l’amour d’un breton » ne sera jamais un dicton. D’ailleurs, cette phrase ne veut rien dire.

Il est possible d’inventer un dicton. La seule condition est que la phrase ait du sens, et qu’elle soit retenue et répétée par plusieurs autres personnes. Si l’une des phrases que vous avez citées au moment opportun a fait le tour du quartier, de la ville, de la région et du pays, alors félicitations, vous avez créé un dicton.

Dans tous les cas, un dicton est une citation ou une phrase qui marque l’esprit. Qu’elle soit sérieuse ou teintée d’humour, son but reste le même: apporter une certaine réflexion à l’homme, la femme ou l’autre qui en est le destinataire. À dire vrai, les dictons humoristiques ont plus d’impact sur les gens. En effet, provoquer un rire avec une citation est plus facile que d’amener une personne à se remettre en question. L’humour permet donc de faire réfléchir une personne plus facilement.

C’est dans cette optique que nous avons sélectionné 15 des dictons les plus drôles, à réciter de bon matin, au réveil. Pour plus de variété, nous avons séparé les dictons en trois catégories portant chacune sur un thème en particulier:

La société ;

; Le travail ;

; L’amour et la sexualité.

5 dictons sur la société

Amis qui rient ensemble Credits : fizkes

Les règles sociétales sont fixées depuis longtemps. Il est difficile de ne pas les accepter, quand bien même il reste possible de donner son avis sur des plateformes publiques, comme les réseaux sociaux. Celui qui dicte les règles n’est pas un saint, et celui qui les enfreint n’est pas une personne démoniaque. Dans tous les cas, plusieurs hommes ont donné leur avis sur la société, et non sans humour.

« Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement des gens dont on n'a pas besoin. »- citation de Sacha Guitry

La vie n’est pas toujours très facile. Il arrive parfois qu’on ait besoin d’aide pour que le soleil revienne après la pluie. Seulement, une personne que vous connaissez énormément n’est pas forcément fiable. Si tout le monde pouvait agir comme les enfants, l’amour, le rire et l’entraide règneraient.

« Quand vous voyez un flic dans la rue, c’est qu’y a pas de danger. S’il y avait du danger, le flic serait pas là. »- citation de Coluche

Tout au long de sa vie, Coluche s’est intéressé à tout ce qui concerne la société. Ainsi, ses citations sont devenues cultes et nombre de ses phrases sont devenues des dictons. Ici, il fait la critique d’une institution supposée faire régner la paix. Si généralement ce genre de phrase est caché derrière des sous-entendus humoristiques, Coluche ne s’est jamais caché de les sortir. Coluche, un homme, un exemple.

« Un homosexuel est un homme qui a souvent des états dame. » - citation de Marc Escayrol

Escayrol est un humoriste français qui a toujours aimé jouer avec les mots. En effet, entre « état d’âme » et « état dame », il n’y a de différence qu’une apostrophe. Ce genre de blague doit être compris dès la première fois. Si vous prenez plus d’une fois pour la comprendre, soit vous ne comprenez rien à l’humour, soit vous faisiez partie de ces enfants qui ne faisaient que chahuter à l’école.

« On ne frappe pas un ennemi à terre. Mais alors quand ? »- citation de Lucien Guitry

Une excellente question que celle-ci. Si une personne est notre ennemie, alors, logiquement, elle doit être éliminée. Guitry a toujours su souligner d’importantes problématiques. D’ailleurs, ce dicton devrait avoir plus de reconnaissance (à prendre au second degré, nous sommes comme Coluche, nous sommes contre la violence. Vive l'amitié !)

« Un raciste, quand il commande un "Black & White", demande deux verres séparés. »- citation de Roland Magdane

Si vous vous réveillez avec ce dicton devant les yeux, alors vous aimez les drôles d’humoristes. Roland Magdane a bercé une génération de comiques, avec un humour décalé, très terre-à-terre et qui est grandement inspiré de la vie de chaque jour. Le racisme est un sujet sensible, mais nombre d’hommes et de femmes se sont dressés contre. Roland Magdane en fait partie.

5 dictons sur la vie professionnelle

Femme qui travaille sur son bureau Credits : gorodenkoff

Ce qu’il y a de drôle avec le travail, c’est qu’il est impossible de vivre sans, et pourtant, il est rarement plaisant. Pour beaucoup, le travail est la pierre angulaire de leur vie. Mais, il n’est pas toujours très drôle de se lever pour une dure journée de labeur. Il est tout à fait normal que nombre de citations et de dictons concernant le travail aient vu le jour.

« Le travail fatigue même les ânes. »– citation de Mateo Aleman

Il s’agit ici d’un dicton qu’il faut absolument répéter à tous ceux qui se plaignent de la difficulté de leur travail. Oui, le travail fatigue tout le monde! Mais cela n’arrange rien de se plaindre. Dès le lever du jour, mettez-vous ce dicton dans la tête. Vous vous sentirez un homme nouveau et prêt à gravir les montagnes.

« Une amitié fondée sur le travail est préférable à un travail fondé sur l’amitié. »- citation de John D. Rockefeller Jr

Comme il a été susmentionné, il est compliqué de trouver des personnes véritablement fiables sur Terre. Si votre ami vous propose un travail ponctuel, avant de l’accepter, il faut impérativement que vous vous demandiez si vous êtes prêt à ne pas être payé tout de suite. Bien sûr, parler d’argent entre amis est toujours compliqué. Et si votre ami ne vous paie pas, il vous gratifiera d’un bon « Mais on est potes, tu peux bien attendre un petit peu plus ? ». N’hésitez surtout pas à lui répondre « Pierre, je t’aime beaucoup, et si tu ne me paies pas, ton futur compagnon de cellule ne manquera pas de beaucoup t’aimer aussi! ». Cordialement.

« La meilleure condition de travail, c'est les vacances. »- citation de Jean-Marie Gourio

Qui n’aime pas les vacances ? Même les guides touristiques qui travaillent dans un pays de vacances ont besoin de vacances. Bien sûr, la seconde meilleure condition de travail, c’est l’argent!

« Pourquoi se tuer au travail quand on peut mourir de plaisir ? »- citation anonyme

Certains individus ont trouvé bonne l’idée de ne pas travailler. Cela leur procurerait du plaisir. Mais rappelons qu’une personne qui ne travaille pas a plus de chances de mourir qu’une personne qui travaille. Mourir avec plaisir peut-être, mais mourir quand même.

« Les travailleurs méritants sont ceux qui font bien un travail qu’ils n’aiment pas. »- citation anonyme

Même si vous haïssez votre travail, que vous souhaitez du plus profond de votre cœur que la femme de votre patron le fasse cocu et que le collègue que vous supportez le moins soit renvoyé parce qu’il a couché avec la femme de votre patron, souvenez-vous du bonheur de recevoir votre chèque à la fin du mois. Soyez un travailleur méritant.

5 dictons sur l’amour et tout ce qui l’entoure

Couple devant la tour Eiffel Credits : anyaberkut

L’amour est à la fois une bénédiction et une malédiction. En effet, il est possible d’aimer à en mourir et de mourir parce qu’on a aimé. Toujours est-il que l’amour fait tourner le monde, et le sexe y contribue énormément. L’homme est sorti d’un endroit où, tout le reste de sa vie, cherche à retourner, encore et encore. Et cela n’a pas échappé aux grands penseurs!

« Pucelage. Petit oiseau qui n'a pas de queue. Quand on lui en met une, il s'envole. »– citation d’Alexis Piron

Piron n’a jamais été connu pour être un saint. Direct et subtilement drôle, c’est avec une grande finesse qu’il arrive à sortir ce genre de propos. Intelligent certes, mais très porté sur la chose.

« Si on te pelote le sein droit, tends le gauche. »- citation de Jacques Stenberg

Nous sommes d’accord sur le fait que ce dicton rappelle vaguement l’une des paroles du leader de la religion chrétienne. Néanmoins, la différence entre les deux citations est flagrante. Ne tenez jamais ce genre de propos à une femme, sauf si vous avez son consentement.

« Je veux bien être embêté toute ma vie par les femmes, mais pas par la même. »- citation de Alfred Capus

La fidélité est une véritable épreuve pour le genre masculin. Tout simplement parce qu’il a été programmé pour procréer le plus possible, même si ce n’est aucunement une excuse pour tout agissement déplacé. Il n’est donc pas rare de rencontrer un homme souhaitant multiplier les conquêtes, et Alfred Capus en fait partie.

« La fidélité conjugale, une terrible démangeaison avec défense de se gratter. »- citation de Aurélien Scholl

L’homme est un animal.

« Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main ! »- citation de Coluche

À première vue, effectivement, cela peut paraître difficile. Peut-être avec un crochet attaché au bout…