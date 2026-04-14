Il va consulter pour des douleurs d'estomac, les médecins découvrent un thermomètre avalé depuis... 20 ans

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Capture d'écran montrant le thermomètre

En Chine, des soignants ont fait une découverte insolite en examinant un patient venu pour de simples douleurs abdominales.

Un secret longuement gardé, qui aurait pu avoir des conséquences fatales.

À Wenzhou, au sud-est de la Chine, Monsieur Wang, 32 ans, a vécu une étonnante péripétie après avoir été hospitalisé pour des douleurs gastriques.

Un problème de santé lié à un incident survenu pendant son enfance, rapporte le South China Morning Post.

Il avale un thermomètre à l’âge de 12 ans

À l’âge de douze ans, le principal protagoniste de cette histoire a accidentellement avalé un thermomètre à mercure.

Par peur de la réaction de ses parents, trop pris par leur travail, le jeune garçon a préféré garder le silence, croyant à tort qu'il se dissoudrait de lui-même.

Crédit Photo : iStock

Dans les jours qui ont suivi, l’adolescent ne présentait aucun symptôme. Résultat : la mésaventure a fini par être reléguée au rang de souvenir, avant de lui sortir de la tête.

De son côté, l’instrument médical a trouvé refuge dans le système digestif.

Opéré en urgence 20 ans plus tard

Vingt ans plus tard, l’homme a été confronté à sa bêtise, qui a bien failli avoir une issue fatale.

La suite après cette vidéo

Souffrant de maux de ventre, il s’est rendu à l’hôpital affilié de Longgang, rattaché à l’université de médecine de Wenzhou.

Selon nos confrères, un examen a révélé la présence d’un corps étranger dans son duodénum (partie initiale de l'intestin grêle), que les médecins soupçonnaient fortement d’être un thermomètre à mercure.

Capture d'écran montrant le thermomètre Crédit Photo : SCMP composite/Weibo

Le hic ? L’extrémité de l’objet appuyait directement contre la paroi intestinale, ce qui signifiait qu’il y avait un risque élevé de perforation et d’hémorragie interne. Les chirurgiens ont réussi à retirer le corps d’étranger en seulement 20 minutes, au cours d’une intervention très délicate.

Contre toute attente, le thermomètre récupéré était intact, mais ses graduations avaient été effacées. Ce cas médical n’a pas manqué de choquer la toile. Un internaute a notamment indiqué :

« Il a eu une chance incroyable. Heureusement, le thermomètre n’a pas cassé et aucune fuite de mercure n’a été constatée », a-t-il écrit sur la toile.

Capture d'écran montrant le thermomètre Crédit Photo : SCMP composite/Weibo

Des cas plus fréquents qu’on ne le pense

Les experts du centre d’endoscopie de l’hôpital recommandent aux personnes ayant ingéré des corps étrangers d’arrêter de manger et de boire, et de limiter la déglutition ainsi que la parole. Face à une telle situation, il est important de consulter un médecin en urgence.

D’après le média Wenzhou Daily, plus d’un million d’habitants consultent chaque année à la suite de l’ingestion involontaire d’objets du quotidien, comme des piles, des aimants ou encore des prothèses dentaires. Selon les chiffres, les enfants représentent 60 % des cas et les personnes âgées environ 1 %.

La brosse à dents retrouvéeCrédit Photo : Douyin

En juin dernier, un homme de 64 ans, originaire de la province d’Anhui, a été pris en charge aux urgences pour des douleurs thoraciques. Il s’est avéré que le sexagénaire avait une brosse à dents à l’intérieur de son corps depuis 52 ans.

Chine
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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