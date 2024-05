Il découvre que sa femme mène une double vie depuis des années et son monde s'effondre

Sur Reddit, un internaute a partagé son incroyable découverte concernant la double vie que menait son épouse. Il ne sait plus quoi faire !

Le mariage, c’est avant tout une question de confiance et de communication ! Chaque secret révélé peut être destructeur ! C’est exactement ce qu’a vécu un internaute américain, qui a décidé de partager son histoire sur le réseau social Reddit, ne sachant que faire de sa découverte concernant sa femme.

Âgé de 28 ans, il explique être en couple depuis onze ans, et marié depuis cinq ans, avec une femme âgée de 31 ans. Les derniers mois, il ressentait comme une certaine distance, le laissant un peu perplexe. C’est alors qu’il décide de regarder le téléphone de son épouse alors qu’elle était sous la douche.

Crédit photo : iStock

Il découvre alors qu’elle possède trois comptes différents sur Instagram : un compte personnel, comme chacun, un compte lifestyle et un compte dont il n’avait jamais eu connaissance auparavant. N’ayant pas de compte Instagram lui-même, il s'interroge et découvre sur ce compte secret des photos de son épouse qu’il n’avait jamais vu.

Des photos où elle pose en lingerie, dans leur propre chambre, face à leur miroir. Sur ce compte, elle est suivie par 1 200 abonnés et chaque photo compte une centaine de likes. Il découvre aussi que le compte contient 35 publications qui remontent à quatre mois au maximum.

“J’ai senti mon coeur se briser”

Il se demande alors si son épouse prolonge cette activité sur d’autres plateformes payantes comme Only Fans. Il consulte alors les messages privés et découvre la tonne de compliments que reçoit son épouse, parmi lesquels se trouvent des photos de pénis. Il voit qu’elle a répondu à ses clichés avec des photos mais qui ont disparu.

“J’ai senti mon coeur se briser quand j’ai commencé à lire ces messages et j’en pouvais plus, alors j’ai simplement raccroché son téléphone, je me suis détourné de son côté du lit et j’ai agi comme si je dormais”, confie-t-il.

Crédit photo : iStock

Tiraillé, il explique qu’il aime toujours sa femme mais qu’il est plongé dans le doute sur cette double vie qu’elle mène dans son dos. Il se demande si elle le trompe et si son couple a encore un avenir : “Est-ce qu’elle rencontre réellement ces gars dans mon dos ? Ou est-ce que j’exagère ? J’ai l’impression que c’est de la triche, mais j’ai l’habitude de réagir de manière excessive donc je ne sais même pas quoi penser à ce stade”.

En demandant conseils aux internautes de Reddit, le trentenaire a pu se rendre compte du soutien dont il bénéficiait. De nombreux commentaires sont unanimes sur le fait que cette vie secrète est semblable à l’adultère, car elle lui a caché des choses privées. Il prévoit de prendre des captures d’écran de ce compte Instagram secret et lancer une procédure de divorce.