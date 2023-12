Il trompe sa femme lors d'une soirée arrosée et tombe des nues en apprenant qu'elle entretient une liaison adultère

Un homme qui a trompé son épouse lors d’une soirée arrosée vient de découvrir que cette dernière entretient une liaison adultère. Depuis, il ne sait pas comment réagir et demande de l'aide aux internautes sur le forum Reddit.

L’arroseur arrosé. Il y a plusieurs mois, un message sur Reddit a attiré l’attention d’un grand nombre d’internautes. Dans un témoignage, un homme de 32 ans a admis avoir trompé son épouse il y a trois ans.

Le hic ? Il a révélé que sa femme âgée de 29 ans a récemment entamé une liaison avec autre homme. Aujourd’hui, il se demande si sa compagne est dans son droit.

Comme le précise le Daily Mail, l’homme a trompé sa partenaire au cours de la deuxième année de leur mariage. Ce dernier a eu une aventure sans lendemain alors qu’il se trouvait en état d’ébriété.

Selon ses dires, les deux époux ont suivi une thérapie de couple pour surmonter cette trahison. Par chance, ils ont réussi à aller de l’avan. Du moins, c’est que l’auteur du message pensait.

Il a découvert que sa femme le trompait : «Elle m'a pardonné et nous avons suivi une thérapie, mais il y a trois jours, alors que ma femme était sous la douche, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai trouvé les textos confirmant qu'elle me trompait. Je me suis senti trahi (…)».

L’auteur du message demande conseil aux internautes

Choqué, l’homme a décidé de confronter sa partenaire pour obtenir des explications : «Elle prétend que c'est normal parce que je l'ai trompée et que j'ai créé un précédent en autorisant l’infidélité», a-t-il expliqué.

Il lui a notamment fait remarquer sa «liaison n’était rien de plus qu’une aventure d’un soir, alors qu’elle a entamé une relation avec un autre homme». Depuis cette conversation, le couple est en froid.

«Je sais qu’elle est avec lui et ça fait mal. Je pense que je le mérite, mais en même temps, je veux que ma femme revienne». Aujourd’hui, il ne sait pas quelle position adopter et se sent perdu.

Sans réelle surprise, son post est rapidement devenu viral. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes sont unanimes. Selon eux, la relation entre les deux individus touche à sa fin.

«Elle ne t'a pas pardonné, elle a juste arrêté d'en parler», «Tromper, c’est tromper… point final !», «Cette relation est morte (…)», «Ils sont tous les deux aussi mauvais l'un que l’autre», «Je ne comprends absolument pas pourquoi les gens s'accrochent à ce type de relation toxique », «La relation était terminée à la minute où vous l'avez trompée», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.