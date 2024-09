Il divise son salaire par deux pour réaliser son rêve, mais ne regrette rien

On peut gagner moins d’argent et être plus heureux ! La preuve avec Tyler Heppell qui a plaqué son job de vendeur pour réaliser son rêve, quitte à gagner deux mois d’argent, ce qu’il ne regrette pas.

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue comme dit le proverbe ! Pourtant, un travail bien payé ne procure pas forcément l’épanouissement le plus total au quotidien. Auprès de Business Insider, Tyler Heppell se présente comme un ancien commercial reconverti dans l’agriculture.

Sa famille possède une ferme de pommes de terre vieille de 104 ans en Colombie-Britannique, au Canada. Son père se réjouissait d’avoir eu trois fils, espérant que l’un d’eux reprenne le business familial. Cependant, aucun des trois n’aspirait à cultiver des pommes de terre pour gagner sa vie.

Crédit photo : Tyler Heppell / Business Insider

Tyler s’est orienté dans des études de commerce et a commencé à travailler dans la vente. Un domaine dans lequel il faut avoir une mentalité de requin, travailler dur et faire preuve de discipline. Si son début de carrière le pousse à se challenger, il change de perception au bout de quatre ans. Devoir se raser et porter un costard-cravate tous les jours sont devenus des contraintes sans saveur. Ses journées se résument au démarchage téléphonique, au porte-à-porte et aux rendez-vous avec sa clientèle pour finaliser des ventes.

“Un jour, j’ai réalisé que je préférais travailler avec mes mains et transpirer plutôt que de rester assis dans une pièce à parler à un chef d’entreprise. Je pensais que j’aurais plus de joie à avoir une vie plus simple”

Retour à la ferme !

En 2022, il décide de démissionner et retourne dans la ferme familiale pour y travailler. Il y a rapidement pris goût, sans aucun regret, malgré la nette baisse de revenus. En tant que vendeur, il percevait un salaire annuel de 200 000 dollars canadiens (soit 133 583 euros environ). En tant qu’agriculteur, son salaire a baissé de moitié.

Si la pilule a été difficile à avaler, le mode de vie à la ferme vaut totalement le coup :

"Quand j'étais enfant, je n'aimais pas ça. C'était beaucoup de travail physique et l'expérience globale n'était pas positive. Mais en revenant à l’âge adulte, j’étais une pièce plus importante du puzzle et j’avais la responsabilité de diriger les opérations et de gérer les équipes. J'ai également apprécié de pouvoir travailler avec ma famille J'ai appris davantage sur les affaires à la ferme que sur le travail dans une entreprise. Être agriculteur est un travail qui m'entraîne dans des millions de directions différentes, mais j'apprécie cela parce que chaque jour est si différent et si stimulant."

Crédit photo : Tyler Heppell / Business Insider

Deux ans après avoir repris la ferme familiale, Tyler s’y voit prospérer toute sa vie, espérant qu’un jour l’un de ses enfants prennent le relais. Du haut de ses 30 ans, il ne se voit aucunement revenir travailler dans une entreprise, à moins de créer sa propre entreprise qui soit en rapport avec le monde de l’agriculture.