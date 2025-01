Il échappe aux amendes de stationnement grâce à du... matériel de plongée

Un automobiliste aussi ingénieux qu'insolent semble avoir trouvé une solution idéale pour échapper aux amendes de stationnement. Mais pour combien de temps ?

Les tarifs de stationnement sont si exorbitants de nos jours, dans certaines villes, que même les personnes les plus honnêtes songent sérieusement à succomber à la fraude.

Beaucoup d'usagers de la route ont d'ailleurs d'ores et déjà franchi le pas et se mettent dans l'illégalité, au quotidien. Pour ne plus avoir à payer des sommes qu'ils considèrent comme prohibitives, de nombreux automobilistes n'hésitent plus en effet à développer des techniques, plus ou moins élaborées, afin de contourner la loi.

C'est notamment le cas d'un Parisien qui a eu l'idée, pour le moins audacieuse, d'utiliser du matériel de... plongée pour échapper aux amendes infligées par les véhicules LAPI.

Crédit photo : iStock

Il utilise des... palmes pour ne pas payer son stationnement

Cet automobiliste aurait fraudé en dissimulant sa plaque d'immatriculation, à l'aide de palmes de plongée, dans une rue du XVIe arrondissement de Paris, croient savoir nos confrères du Figaro.

Selon le quotidien, le propriétaire du véhicule a ainsi été aperçu, le 25 janvier dernier, en train d'accrocher des palmes, qu'il venait de sortir de son coffre, sur ses deux plaques minéralogiques. L'intéressé n'avait visiblement pas l'intention de payer pour se garer. Il faut dire que les tarifs avoisinerait les 126 euros pour 16 heures de stationnement, dans ce secteur. Trop cher au goût de cet automobiliste, qui a donc choisi la ruse.

Sa technique a de quoi faire sourire, mais elle s'avère en réalité très pertinente, car elle permet d'aveugler, en quelque sorte, les voitures chargées de dresser les contraventions, lesquelles utilisent le fameux système LAPI (Lecture Automatique des Plaques d'Immatriculation). Pour rappel, les personnes conduisant ces véhicules n'en descendent jamais. Elles ne peuvent donc pas constater les fraudes.

Crédit photo : Collectif T'Cap

La technique des palmes n'est donc pas si stupide, mais il est important tout de même de rappeler qu'elle demeure illégale. Prendre un tel risque n'est en effet pas sans conséquence, en cas de flagrant délit ou de contrôle ultérieur, réalisé par un agent qui circulerait à pied.

Si l'envie vous prend d'imiter cet automobiliste, gardez bien à l'esprit que vous vous exposez à une amende de 135 euros (minorée à 90 euros en cas de paiement rapide), en vertu de l'article R317-8 du Code de la route, qui interdit de cacher (volontairement ou involontairement) sa plaque d'immatriculation.

À vos risques et périls !