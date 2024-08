Il économise 840 000 euros en 21 ans grâce à une technique osée... mais regrette aujourd'hui son choix

Au Japon, un homme âgé de 45 ans vient de passer 21 ans à vivre avec le strict minimum afin de prendre sa retraite le plus tôt possible. Un choix qu’il semble regretter aujourd’hui.

Que ne ferait-on pas pour s’assurer une retraite dorée ? Au Japon, un homme âgé de 45 ans a fait un pari risqué pour se permettre de partir à la retraite le plus tôt possible. Son histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux avant d’être relayée par le média chinois South China Morning Post.

À l’âge de 20 ans, il prend une décision radicale lorsqu’il décroche son premier emploi. Il est payé un peu plus de 31 000 euros par an dans un pays où le salaire annuel moyen s’élève à plus de 35 000 euros et où le coût de la vie est plus élevé qu’en France. Ne voulant pas passer toute sa vie à travailler, il se fixe pour objectif d’épargner 600 000 euros afin de pouvoir prendre sa retraite au plus tôt. Pour se motiver, il se donne un surnom sur les réseaux sociaux : "L'Homme qui Démissionnera".

Pour ce faire, il va donc adopter un mode de vie rudimentaire pour économiser un maximum d’argent. Il décide notamment de dormir dans un dortoir de l’entreprise, ce qui ne lui coûte que 176 euros par mois. Pour les repas, il se contente de riz, d’une prune et d’une boisson énergisante. Ses seuls plaisirs résident dans des repas offerts grâce aux points gagnés dans les différents restaurants autour de chez lui.

Au-delà des repas minimes, il se prive également de mettre la climatisation l’été, préférant porter un t-shirt mouillé pour se rafraîchir. Même logique l’hiver où il n’utilise jamais le chauffage et opte pour des séances de sport afin de se réchauffer.

Un choix de vie qu’il pourrait regretter

Ce mode de vie va durer 20 ans et dix mois. Il va même s’en inspirer pour écrire un livre de conseils et astuces sur la façon d’économiser de l’argent, ce qui lui a permis d’avoir une source de revenus supplémentaire. Au bout de cette période, il démissionne de son travail, convaincu qu’il a économisé assez d’argent pour ne plus travailler de sa vie. Il a en effet amassé plus de 840 000 euros d’économies, ce qui est bien plus que son objectif initial.

Crédit photo : iStock

À seulement 45 ans, il a donc pu commencer à profiter de sa retraite en s’offrant notamment… un micro-ondes pour manger des plats chauds. Cependant, sa joie a été de courte durée car cette année, le cours du yen a fortement augmenté :

“Si la valeur du yen continue de diminuer, je n’atteindrai jamais la liberté financière. Pourquoi ai-je travaillé pendant 21 ans ? Tout cela n’a aucun sens, c’est tragique !”

Le voilà à peine retraité qu’il regrette déjà puisque la valeur de sa monnaie n’est plus la même qu’il y a vingt ans. Et ça, c’est le genre de paramètres qu’il est impossible de contrôler et difficile à anticiper.