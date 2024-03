Il nettoyait les toilettes de son école, cet homme est maintenant à la tête d'une entreprise multimilliardaire

Fondateur et PDG de Nvidia, entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes graphiques, Jensen Huang est l’un des hommes les plus riches du monde. Pourtant, quand il était adolescent, il nettoyait les toilettes de son école pour avoir de quoi manger.

Si vous avez des rêves de grandeur, dites-vous que rien ne peut vous empêcher de les réaliser, malgré les nombreux obstacles. Jensen Huang en est un parfait exemple ! Originaire de Taïwan, il déménage en Thaïlande dès son plus jeune âge pour échapper au conflit qui opposait le régime et les opposants communistes.

Seulement voilà, la situation devient trop tendue : “Les rues étaient envahies par les chars. Des grenades éclataient. C’était réellement la guerre”, se souvient Jensen Huang dans une interview accordée au Sunday Times.

Une enfance compliquée

Le jeune garçon a seulement neuf ans quand ses parents l’envoient lui et son frère aux États-Unis. Les voilà dans le Kentucky, dans un internat rigoureux, où ils apprennent encore à survivre dans un milieu hostile. D’une nature réservée mais doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne, le jeune Jensen Huang saute carrément deux classes durant sa scolarité.

À l’âge de 12 ans, il se retrouve contraint à travailler pour gagner de l’argent. Il va s’occuper du nettoyage des toilettes de son école et vend des journaux après les cours. En parallèle, Jensen n’a aucun ami et préfère faire ses devoirs chez lui plutôt que sortir. Devenu étudiant à l’université d’État de l’Oregon, il travaille alors chez Denny’s, une chaîne de restaurants américains, ce qui lui permet de vaincre sa timidité maladive.

Crédit photo : Nvidia

À l’université, il rencontre aussi sa future femme Lori. Le couple s’installe dans la Silicon Valley après avoir obtenu ses diplômes. En 1992, il intègre l’université de Stanford pour poursuivre un master. Un an plus tard, le jour de son 30ème anniversaire, il retrouve deux collègues ingénieurs, Curtis Priem et Chris Malachowsky, à une table chez Denny’s.

C’est à ce moment-là qu'ils se lancent dans la grande aventure de l’entreprenariat en investissant 40 000 dollars de leurs économies. Ils fondent la société Nvidia qui se spécialise dans la conception de cartes graphiques innovantes pour les jeux vidéo, une économie alors en plein essor.

Un PDG milliardaire qui s’affirme

Jensen Huang a beau être le plus jeune du trio, il se distingue par son charisme et accède directement au poste de PDG de la société. Cette dernière crée les fameuses GPU (Graphic Processing Unit), qui sont des puces spécialisées permettant des graphismes plus sophistiqués pour améliorer l’expérience des jeux vidéo sur ordinateur.

Si la première version est un échec, entraînant le licenciement de la moitié de l’effectif, Jensen Huang relance son entreprise avec un nouveau type de puce. En réalité, ces puces s’avèrent excellentes pour l’entraînement des systèmes d’apprentissage profond de l’intelligence artificielle, encore balbutiante.

Crédit photo : Nvidia

Précurseur, Jensen Huang met Nvidia sur la carte des sociétés de nouvelles technologies en forte croissance. En 1999, la société fait son entrée en bourse sur le Nasdaq et Jensen Huang conserve une part de 11% à l’image de ses deux acolytes. Il avait acquis ses actions pour 1000 dollars à l’époque. Aujourd’hui, il possède un portefeuille boursier d’une valeur de 2,77 millions de dollars.

Après des années de stabilité, Nvidia connaît un bond exceptionnel en 2016 quand Jensen Huang décide de rediriger l’orientation de ses GPU du secteur des jeux vidéo vers le domaine de l’intelligence artificielle. Le PDG devient alors l’une des personnes les plus influentes dans le domaine de la tech.

En 2022, l’arrivée de Chat GPT en trombe confirme que l’ère de l’IA a bel et bien commencé. Dans cette ère, l'entreprise Nvidia se régale. Selon le magazine Forbes, Jensen Huang possède toujours 3% des actions, ce qui lui confère une valorisation de 57 milliards d’euros. Forbes le classe d’ailleurs à la 17ème place des personnes les plus riches du monde.