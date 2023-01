Il refuse de partager sa prime de Noël avec son épouse pour une raison bien précise

C’est bien connu : le forum Reddit regorge d’histoires croustillantes. La dernière en date ne fait pas exception à la règle. La raison ? Un homme a expliqué avoir refusé de partager sa prime de Noël avec son épouse.

Cette année, les fêtes de Noël ont été particulièrement houleuses pour cet utilisateur de Reddit. Dans un message publié sur le forum, ce dernier a expliqué avoir refusé de partager sa prime annuelle avec son épouse. Depuis, le couple ne cesse de se disputer.

La prime de la discorde

Tout a commencé lorsque le jeune homme a reçu une prime de Noël de 1100 livres (environ 1242 euros). De son côté, sa femme reçoit habituellement de l’argent de la part de ses parents pour les fêtes.

«Ses parents lui donnent toujours de l'argent comme cadeau de Noël. C'est environ 800 livres, parfois plus selon leur situation financière», a expliqué l’auteur du message.

Avant d’ajouter : «Je reçois une somme similaire au travail, mais le montant de ma prime varie aussi. Nous avons décidé que notre argent de Noël respectif serait notre argent de poche indépendant, séparé du reste de nos finances qui sont partagées».

Mais cette habitude a volé en éclats lorsque ses beaux-parents - qui ont eu des difficultés financières - n’ont pas pu verser une somme aussi importante à leur fille. Ils ne lui ont offert «que 80 livres» (environ 90 euros).

Une situation compliquée

C’est pour cette raison que la mère au foyer pense que son mari doit partager sa prime avec elle : «Ma prime s'élève à 1 100 £ cette année. Lorsque j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit que nous devrions partager l'argent de sorte que nous ayons tous les deux environ 500 livres à dépenser», a-t-il confié.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette demande n’est pas passée auprès du principal intéressé :

«J'ai refusé parce que notre accord prévoyait que nous garderions notre argent de Noël séparé et que nous le dépenserions comme bon nous semble. J'ai également évoqué le fait qu'il y a quelques années, mon entreprise a connu une année particulièrement difficile et que, par conséquent, je n'ai reçu qu'une prime de 80 livres. La même année, ma femme a reçu 800 livres de ses parents et a refusé de les partager avec moi».

Depuis, le couple traverse une période difficile rythmée par des disputes : «Nous nous disputons à ce sujet depuis Noël car elle en parle constamment et cela cause beaucoup de tension dans notre foyer».

Dans les commentaires, les internautes conseillent au père de famille de partager sa prime avec sa compagne, car cette dernière s’occupe de tout à la maison.