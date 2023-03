Il refuse de payer les frais d'hôpital pour l'accouchement de sa femme pour une raison choquante

Sur Reddit, une femme a révélé une histoire assez choquante aux internautes, se demandant si elle devait divorcer de son mari. Ce dernier n'a pas voulu payer les frais d’hôpital cumulés durant l’accouchement de sa femme pour une raison assez étonnante.

Lorsqu’on est en couple, qui plus est marié, et que l’on attend un enfant, on s’attend à tout partager. Surtout quand il s’agit de l’enfant, et notamment en termes des coûts que cela génère. Mais il semblerait que tout le monde ne l’entende pas de cette oreille, du moins pas ce mari.

Sur Reddit, une femme avoue envisager de demander le divorce avec son mari pour une raison complètement folle. En effet, ce dernier aurait refusé de prendre en charge les frais d’hôpital relatifs à l’accouchement de leur premier enfant. Pourtant, le couple est ensemble depuis 7 ans mais la facture envoyée par l’hôpital a sonné le glas de leur entente.

Le mari a justifié son refus d’une façon complètement impensable, accusant sa femme d’avoir “voulu le luxe” lors de son séjour à l’hôpital. Le luxe en question, c’est le recours à la péridurale et une nuit supplémentaire pour se remettre de l’accouchement.

La péridurale, un “luxe” que son mari refuse de payer

“Si tu veux du luxe, tu dois t’attendre à le payer” aurait-il lancé à sa femme, complètement décontenancée par cet argument. Il lui aurait même listé tous les “luxes” qu’elle s’était permise, et qu’elle détaille dans sa publication :

“C’est toi qui n’a pas pu tenir quelques heures de plus et qui a fait grimper la facture avec la péridurale (ça faisait déjà 24 heures, c’est vrai que j’aurais pu tenir 14 de plus), les frais de garderie (c’est notre bébé donc il devrait rester dans notre chambre peu importe notre état), la nourriture à l’hôpital (apparemment, j’aurais dû faire moi-même mes repas).”

Face au refus de son mari, elle a donc payé la facture, s’élevant à environ 7600 euros, toute seule. Dès lors, elle se demande donc si elle doit divorcer de son mari, du fait de son manque total de soutien et de compréhension.

Un témoignage qui a bouleversé les internautes qui n’ont pas épargné l’attitude de son mari et soutiennent totalement la femme : “Il est dangereux d’être avec un homme qui prend votre bien-être pour un luxe”. Le divorce paraît donc inéluctable et ce sera un retour de bâton pour le futur ex-mari qui sera bien obligé de s’acquitter de pensions alimentaires.