Il remporte 21 millions d'euros au Loto à 29 ans, sa compagne et lui quittent leur emploi pour réaliser leur rêve

Après avoir empoché le jackpot, le gagnant et sa compagne ont quitté leur emploi pour réaliser leur rêve. Découvrez ce qu'ils ont fait de leurs gains.



Il y a quelques années, un jeune homme de 29 ans, Simon (le prénom a été changé par nos confrères des Échos), a remporté la somme de 21 millions d’euros au Loto.

« Un mercredi soir, ma compagne Julie [le prénom a également été modifié, ndlr] et moi partons boire un coup au bar avec des amis. En rentrant, je n'ai pas sommeil, alors j'allume la télé jusqu'à 2 heures du matin. Et si je vérifiais les résultats du tirage Loto sur mon smartphone avant de dormir ? Sait-on jamais… », raconte Simon. Ce dernier joue rarement, mais cette fois-ci, il a opté pour des dates importantes plutôt que la grille flash.

Contre toute attente, les chiffres choisis par Simon ont été tirés. Il réveille sa compagne pour le lui annoncer et tous deux commencent alors à réfléchir à ce qu’ils feraient de la somme. Après avoir validé le ticket dans le bar-tabac, qui n’a jamais connu de gagnant d’une telle somme, Simon prend contact avec la FDJ. Ils montent alors avec sa compagne à Paris récupérer leurs gains.

Réaliser leur rêve et passer du temps avec leur famille

Crédit photo : SeventyFour/ iStock

Quelque temps plus tard, le couple a quitté son emploi, s’est acheté une nouvelle maison et une voiture. Ils ont également décidé de donner une partie de leur argent à leur famille près de qui ils ont acheté une maison dans leur région d’origine. Le couple fait des voyages et en fait profiter ses amis. Malgré tout, il garde un train de vie simple et ne dépense pas sans compter.

Julie et Simon se sont associés et ont décidé d’ouvrir leur garage de voitures anciennes, la passion de Simon. Le couple souhaite créer des emplois et doit encore attendre que le local soit rénové pour ouvrir. Pour eux, hors de question de rester à ne rien faire.

Néanmoins, ils peuvent gérer leur temps comme ils le souhaitent et passer plus de temps avec leurs proches. « En dehors de cela, notre quotidien n'a pas été chamboulé. On continue à faire notre ménage, nos courses, comme tout le monde », précise Simon.