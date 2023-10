Connu pour ses bras disproportionnés, il rit des blagues des internautes avant d'expliquer la terrible raison liée à son apparence

Sur TikTok et Instagram, un influenceur de 19 ans a récemment révélé pourquoi son bras droit était nettement plus gros que le gauche. Sa révélation a été un choc pour les internautes, qui ont témoigné leur respect et leur admiration.

Jackson Schop est un jeune homme de 19 ans passionné de fitness. Il est notamment connu sur les réseaux sociaux, comme TikTok et Instagram, où il partage régulièrement des photos et des vidéos de lui dans les salles de sport. Mais en regardant ces images, les internautes ont remarqué un détail étrange : le bras droit de Jackson est beaucoup plus gros et musclé que le gauche.

Les abonnés du jeune sportif n’ont pas hésité à se moquer et à faire des blagues douteuses sur la raison de cette différence. Des railleries qui faisaient sourire Jackson.

“J’adore toutes les blagues alors ne soyez pas offensé pour moi”, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

La raison d’une telle différence

Cependant, Jackson a tenu à expliquer la raison pour laquelle ses bras sont si disproportionnés. Il y a deux ans, le jeune homme a subi un grave accident de motoneige qui a entraîné la paralysie de son bras gauche. Depuis, Jackson ne peut plus le bouger ni le muscler, raison pour laquelle il paraît si petit par rapport à son autre bras.

“Une fois sorti de l’hôpital, je me suis donné un objectif : être dans la meilleure forme de ma vie, peu importe mon bras paralysé. Je peux officiellement dire que j’ai atteint mon objectif. Une partie de moi ne sait pas vraiment comment je l’ai accepté. Je dirais que pour l’essentiel, j’ai réalisé que je ne pouvais rien y faire. Alors pourquoi me concentrer sur ce que je ne peux pas contrôler ? Au lieu de cela, je me concentre sur ce que je peux contrôler, et ce faisant, cela me permet d’exceller dans d’autres domaines de ma vie, comme par exemple le fitness. Si je devais me concentrer sur mon bras paralysé, me plaindre et être victime de ma blessure, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Malgré lui, Jackson est devenu une véritable source d'inspiration et a obtenu le respect de ses abonnés qui le suivent au quotidien, admiratifs. Sur son profil, les commentaires sont élogieux puisqu’on peut lire : “Un immense respect à ce type pour avoir tenu le coup et accepté les blagues”, “Continue mon frère, c’est vraiment génial de te voir te battre”, ou encore : “Incroyable ! Le fait que vous puissiez dépasser cela et continuer à faire des choses là où d’autres personnes se seraient arrêtées est une source d’inspiration.”