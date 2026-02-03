Ancien militaire, il pointe une carabine qu'il pense déchargée vers son ami... et lui tire une balle dans la tête

Par |

Un homme s'amusant avec une carabine

Un jeune homme a été blessé par balle lors d'une soirée organisée chez un ancien militaire de l'Hérault. La thèse d'un tir accidentel est pour l'instant privilégiée par les enquêteurs.

La fête a viré au drame.

Un homme de 21 ans a été grièvement blessé par balle au visage lors d'une soirée festive organisée dans une maison de l'Hérault. Hospitalisée en urgence absolue, la victime a été touchée à la tête par un projectile de carabine, tiré par l'un de ses amis, qui croyait l'arme déchargée. 

Choqué, ce dernier a été placé en détention provisoire.

Rue de la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault)Crédit photo : Google Street View

Il tire involontairement un coup de feu dans... la tête d'un ami

Le drame a eu lieu ce vendredi 31 janvier à l'occasion d'une soirée dans un pavillon de Saint-Gély-du-Fesc, une commune d'environ 10 000 âmes, située non loin de Montpellier. Si l'on en croit le récit rapporté par nos confrères du Midi Libre, la fête battait son plein lorsqu'une détonation a été entendue aux alentours de 23 heures. Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, l'hôte de la maison, âgé d'une quarantaine d'années, aurait accidentellement tiré un coup de fusil sur l'un de ses invités.

Le propriétaire des lieux, ancien militaire de carrière, voulait vraisemblablement montrer sa collection d'armes à la victime, notamment une carabine 22 long rifle, qu'il pensait déchargée. Pour prouver à son jeune invité qu'il n'avait rien à craindre et qu'il n'y avait en effet aucune munition, il aurait même appuyé sur la détente du fusil en la pointant sur sa propre tête.

Ce n'est qu'après cette démonstration sans danger que le tireur présumé aurait pointé l'arme en direction de la victime et que le coup serait ainsi parti.

Casier abritant un fusilCrédit photo : iStock

Grièvement blessé au visage, le jeune homme, inconscient, a été transporté vers l’hôpital Gui-de-Chauliac à Montpellier. Souffrant d'une plaie béante au niveau de la joue et d'un écoulement sanguin au niveau de l’oreille, il est toujours hospitalisé dans un état critique, à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes.

Une information judiciaire de nature criminelle a été ouverte par le parquet à l’encontre du mis en cause, qui a depuis été placé en détention provisoire. Il est notamment accusé de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme suivie d’une mutilation ou infirmité permanente, et détention illicite d’arme, a précisé le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc’h.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Un Tatou en pleine nature
Il tire sur un tatou dans son jardin, la balle ricoche... et le touche au visage
Un chat noir
Un retraité tue le chat de sa voisine d'une balle dans la tête car il... traversait son jardin
Le lynx blessé
Un chasseur caillasse un lynx et lui tire dans la tête à bout portant, il meurt de ses blessures
Danny Kaster, tué par balles le 16 janvier à Phoenix (États-Unis)
Il se fait doubler par un homme dans la queue des toilettes et lui fait une remarque, ce dernier... l'abat d'une balle dans la tête
Jack Hibbert, jeune policier stagiaire, gravement blessé lors de la tuerie de Sydney le 14 décembre 2025
« Un miracle » : le policier, qui avait pris une balle dans la tête lors de l'attentat de Sydney, a survécu et va pouvoir passer Noël en famille