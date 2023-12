Ces parents dorment avec leurs 4 enfants dans un lit géant et ça ne plaît pas à tout le monde

En Irlande, un couple a fait les choses en grand, en très grand même, en fabriquant un lit de plus de 5 mètres pour y dormir avec ses quatre enfants.

Quand la plupart des couples préfèrent préserver leur intimité, d’autres n’hésitent pas à ouvrir la voie de leur chambre, et de leur lit, à leurs enfants. Les lits “Family Size” (“taille famille”, ndlr), rencontrent de plus en plus d’adeptes. C'est ce qu'on appelle le cododo.

La preuve avec Ryan Constable, un ancien joueur de rugby professionnel irlandais, et sa femme Kim, qui ne veulent exclure personne de leur nid douillet. Le couple a fabriqué un lit immense, d’une taille de 5,5 mètres de large, qui peut accueillir le couple et ses quatre enfants.

En révélant son lit sur les réseaux sociaux, le couple a essuyé de nombreuses critiques. La jeune maman est alors montée au créneau pour défendre leur méthode d’éducation. Elle explique notamment que le lit familial n’est pas un concept nouveau, surtout dans leur famille où chacun des enfants voulait dormir avec ses parents.

Crédit photo : Facebook / KIm Contables

Tout a commencé avec leur premier enfant Corey, qui trouvait les bras de Morphée seulement quand il dormait près de ses parents : “Ensuite, avec les enfants qui ont suivi, ils voulaient aussi dormir avec nous” a-t-elle expliqué.

Au fur et à mesure, afin de satisfaire la volonté de leurs enfants, ils ont joint les différents lits qui étaient dans la maison. Un lit king size, avec un lit super king et un lit simple, collés les uns aux autres, donnent ce lit immense de 5,5 mètres : “On était chanceux car nous avions acheté tout le mobilier auprès du même fabricant, alors tout allait ensemble”.

Comment préserver l’intimité de son couple ?

Selon Kim, cette configuration leur simplifie la vie, car coucher chaque enfant dans une chambre différente leur demandait beaucoup plus de temps. De plus, la maman précise qu’elle fait l’école à la maison, ce qui rend cette situation plus pratique car elle lui permet de bien les surveiller pendant la nuit.

Naturellement, la plupart des internautes se demandent surtout comment le couple fait pour préserver son intimité. Comment parviennent-ils à répondre à leurs besoins conjugaux avec les enfants qui dorment à côté ?

Crédit photo : Facebook / KIm Contables

Kim explique que Ryan et elles sont très ouverts avec leurs enfants concernant la nécessité de passer du temps en couple. Ainsi, il arrive au couple de dormir ensemble dans la chambre d’amis, expliquant aux enfants qu’ils ont besoin de se faire un câlin.

Finalement, le plus important est que cette configuration convient à tout le monde et Kim ne s’en cache pas : toute sa famille est très heureuse comme ça !