À Mantes-la-Jolie, des jeunes et des policiers s'affrontent dans une bataille de boules de neige, la vidéo ravit les internautes

Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre, des policiers et des jeunes se sont lancés dans une bataille de boules de neige à Mantes-la-Jolie. Une ambiance bon enfant et un moment hors du temps.

Le froid s’est installé sur la France et les premiers flocons de neige sont tombés. Ce fut le cas à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, puisque la ville a été recouverte de neige. De quoi donner des idées aux habitants.

En effet, une scène surprenante a eu lieu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre, dans le quartier du Val Fourré, aux alentours de 1h du matin. Des policiers et des jeunes se sont lancés dans une bataille de boules de neige. Ce n’est pas la première fois qu'un tel événement se produit puisqu’en décembre 2022, des policiers ont également été vus en train de faire une bataille de boules de neige. Ce fut également le cas l’année précédente à Amsterdam, où les riverains ont participé à une grande bataille de boules de neige avec les policiers.

“C’est parti d’un jeune qui a lancé une boule de neige, en disant aux policiers : “Si on faisait une bataille ?” Ça a chambré, ça a duré cinq minutes, dans un bon esprit. C’était vraiment un moment de complicité, rigolo et hors du temps”, a commenté Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie, auprès du Parisien.

Hier soir, la Police municipale a eu un échange franchement sympa avec des jeunes Mantais. Les agents arrivent, les jeunes les repèrent. On pose les règles : pas de pierres, on se répond… Résultat : une bataille de boules de neige, dans le respect de tous. #ManteslaJolie pic.twitter.com/GNsKm0IUrI — Raphaël COGNET (@raphaelcognet) November 23, 2025

Une bataille de boules de neige insolite

Les jeunes ont donc démarré les hostilités, sans aucune agressivité, en jetant une première boule de neige sur une voiture de la police municipale et en demandant aux forces de l’ordre de jouer avec eux. Ces derniers, qui patrouillaient, ont accepté en lançant une boule de neige à leur tour.

“Hier soir, la police municipale a eu un échange franchement sympa avec des jeunes Mantais. Les agents arrivent, les jeunes les repèrent. On pose les règles : pas de pierres, on se répond… Résultat : une bataille de boules de neige, dans le respect de tous”, a continué Raphaël Cognet sur X.

Crédit photo : iStock

“C’est ça qu’on aime”

La scène a été filmée et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale. Sous le charme, de nombreux internautes ont commenté la scène.

“C’est ça qu’on aime”, “Je préfère voir les policiers s’amuser avec les jeunes plutôt que les policiers s’embrouiller avec les jeunes. Respect aux agents d’avoir été cool et de s’être amusés avec les jeunes, ça c’est notre police”, “Le genre de vidéos qui redonnent le sourire”, “C’est tellement mignon, si seulement ça pouvait être plus fréquent”, ont commenté les internautes sur X.

Un bon moment dans un quartier difficile