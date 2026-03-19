Velolaser : ce nouveau radar invisible devient le cauchemar des automobilistes

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Un radar Velolaser

Un nouveau radar automatique quasiment invisible est devenu un cauchemar pour les automobilistes européens, qu'il surprend au moment où ils s'y attendent le moins.

Les vacances de Pâques approchent et durant cette période, nombreux sont celles et ceux qui prennent la route pour atteindre leur destination de vacances. Et si cette destination se trouve quelque part en Europe, il faudra redoubler de vigilance sur les routes suite à l'installation d’un nouveau type de radars.

En effet, voici le radar automatique Velolaser ! Un véritable concentré de technologies presque impossible à tromper. Il compte aussi sur son gabarit très particulier pour surprendre les automobilistes. Ce dispositif de contrôle routier particulièrement avancé donne déjà des sueurs froides aux automobilistes.

Le Velolaser est un radar automatique, développé par Invia Sistemas S.L.U, qui se distingue par son format compact. Il peut donc se fondre dans le paysage et évidemment, surprendre les automobilistes roulant au-delà de la vitesse maximale autorisée, entre 10 km/h et 250 km/h.

Un radar VelolaserCrédit photo : Invia Sistemas S.L.U

Grâce à son gabarit, les forces de l’ordre peuvent le déplacer pour le cacher à des endroits stratégiques. Les agents s'en donnent à cœur joie pour les dissimuler. Ils les placent derrière une glissière de sécurité, les accrochent au dos d'un panneau de signalisation, les abandonnent sur un petit trépied dans les herbes hautes, ou les fixent carrément sur les portières de leurs véhicules banalisés. Un excellent moyen de perturber les signalements de radars sur Waze, par exemple.

Un radar bientôt en France ?

Ce radar peut flasher un conducteur à une distance de 1 500 mètres en lisant automatiquement la plaque d’immatriculation. Même si vous parvenez à détecter l’appareil et que vous réduisez votre vitesse, il est donc probablement déjà trop tard.

Un radar VelolaserCrédit photo :Invia Sistemas S.L.U

Ne comptez pas non plus sur une défaillance en raison de passages successifs devant son capteur laser Noptel CMP52. Il peut enregistrer jusqu'à trois infractions par seconde, avec une marge d'erreur de seulement 2 km/h.

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Par ailleurs, le Velolaser est à même de contrôler la vitesse dans les deux sens de circulation, de jour comme de nuit, jusqu’à trois voies. Il va même jusqu’à mesurer le respect des distances de sécurité.

La Dirección General de Tráfico, organisme dépendant du gouvernement espagnol, a déployé les premiers modèles du Velolaser sur les routes en 2018. Cette première vague comptait environ 60 unités. Oui parce que, en fait, ces radars sont présents en Espagne.

Le Velolaser a connu une forte médiatisation à partir de 2023, mais il reste minoritaire par rapport aux radars de type “Doppler”, qui utilisent des micro-ondes pour mesurer la vitesse des véhicules en mouvement.

Un radar Velolaser

Crédit photo : Invia Sistemas S.L.U

Pour le moment, ce radar n’est pas encore présent en France. Toutefois, il ne faut pas exclure la possibilité que l’Etat français se penche sur le cas du Velolaser et trouve un intérêt à le voir sur les routes de l’Hexagone.

Rappelons tout de même qu’en France, même si un radar automatique ne doit pas obligatoirement être signalé par un panneau, il est admis qu’il le soit pour “l’acceptabilité publique et l’effet pédagogique”, indique le ministère de l’Intérieur. Le Velolaser étant conçu pour surprendre les automobilistes, il perdrait alors une partie de son intérêt.

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Au sujet de l'auteur :

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