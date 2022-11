« Je n'ai pas honte » : cette femme a 11 enfants avec... 8 hommes différents

Sur TikTok, une femme partage des moments de son quotidien avec ses 11 enfants, qu’elle a eu avec 8 hommes différents. Malgré les critiques qu’elle reçoit, elle ne se laisse pas abattre et assume sa famille avec fierté.

Phi est une jeune femme connue sur les réseaux sociaux car elle possède plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Et pour cause : cette femme originaire de Memphis, au Tennessee, est à la tête d’une famille nombreuse pas comme les autres. Phi est la mère de 11 enfants, qu’elle a eu avec... 8 hommes différents.

À voir aussi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Phi (@phieudora)

Sur le réseau social, elle partage des photos et des vidéos de son quotidien avec ses enfants. Si elle les expose, elle tient toutefois à les préserver en ne divulguant ni leur prénom, ni leur âge.

Elle a 11 enfants avec 8 hommes différents

Fière de sa famille peu ordinaire, Phi n’accorde aucune importance au regard des autres. Si elle reçoit chaque jour de vives critiques, elle sait comment y répondre et a des arguments pour convaincre que son mode de vie est sain. Selon la jeune femme, le fait d’avoir huit hommes dans sa vie est un avantage puisque ses enfants auront toujours une figure paternelle vers qui se tourner.

« Si vous avez un père et que vous en enlevez un, vous en avez zéro, a-t-elle affirmé. Mais si vous en avez huit et que vous en enlevez trois, vous en avez toujours cinq. Si je n’avais qu’un seul papa pour mes enfants et qu’il partait ou mourait, mes enfants seraient orphelins de père. Mais si j’en ai huit et que trois doivent partir ou mourir, mes enfants ont toujours cinq pères. »

Actuellement, Phi s’occupe de ses 11 enfants toute seule et affirme être fière de sa famille. Elle ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle aimerait avoir 19 enfants supplémentaires, pour en avoir 30 au total.

« Je n’ai pas honte, a-t-elle affirmé. Ma mère a eu neuf enfants de neuf pères différents. On dit juste qu’elle a été amoureuse neuf fois. Ce n’est pas un crime. »