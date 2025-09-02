« Je pensais être amoureuse » : croyant vivre une idylle avec un acteur des « Feux de l'amour », elle est arnaquée de 68 000 € et perd sa maison

Victime d'une arnaque sentimentale, une sexagénaire se retrouve aujourd'hui sans logement.

Elle a tout perdu !

Une retraitée, qui croyait vivre une histoire d'amour à distance avec un acteur d'une célèbre série américaine, a été victime d'une redoutable arnaque sentimentale.

L'escroc, qui lui a soutiré beaucoup d'argent, l'a même poussée à... se séparer de sa maison.

Crédit photo : DR

Victime d'une arnaque sentimentale, elle perd 68 000 € et son logement

Âgée de 66 ans, Abigail Ruvalcaba, originaire de Californie (États-Unis), était ainsi convaincue de vivre une idylle romantique avec le comédien Steve Burton, célèbre pour ses rôles dans les séries à succès « Hôpital Central » et « Les Feux de l’amour ».

Croyant naïvement à cette histoire, la sexagénaire a hélas perdu toutes ses économies, mais aussi et surtout son logement qu'elle a vendu pour une somme dérisoire, comme le détaille le média local KTLA 5.

Comme à chaque fois dans ce genre d'arnaque sentimentale, tout est parti d'un faux profil en ligne, crée par un escroc. Ce dernier utilisait une IA imitant à la perfection la voix et le visage de l'acteur. Ces deepfakes ont dupé la retraitée qui n'y a vu que du feu.

« Pour moi, cela semble réel, même maintenant, a déclaré la sexagénaire. Je ne connais rien à l’IA. Je pensais être amoureuse. Je pensais que nous allions mener une belle vie ensemble (...) Je me sens idiote. Je vivais dans un monde imaginaire, c’est évident. » (Abigail Ruvalcaba)

Une fois que le piège s'est refermé sur la victime, celle-ci a commencé à donner un peu d'argent à l'escroc, qui lui assurait en retour qu'il allait la rembourser. Peu à peu, ces prêts sont devenus plus réguliers et, de fil en aiguille, la facture a atteint les... 80 000 dollars, soit 68 000 euros. Sans jamais se méfier, Abigail a continué à donner « des chèques, des virements et des bitcoins », dilapidant ainsi toutes ses économies, selon sa fille, Vivian Ruvalcaba.

L'escroc a poussé le vice jusqu'à convaincre la retraitée de se séparer de son appartement qui a été bradé. Celui-ci a été vendu pour la somme de 350 000 dollars, soit bien en dessous de sa véritable valeur.

« Tout s’est passé très vite, en moins de trois semaines. La vente de la maison était conclue. C’était fini », a ainsi raconté la fille de la victime.

Crédit photo : capture d'écran / TF1

Vivian affirme que la bipolarité dont souffre sa mère est la cause de cette arnaque. Ce trouble sévère lui aurait en effet empêcher de voir la supercherie.

« Elle s’est disputée avec moi, en me disant : comment peux-tu me dire que c’est de l’IA alors que ça lui ressemble ? C’est son visage, c’est sa voix, je le regarde tout le temps à la télévision » (Vivian Ruvalcaba)

La famille d'Abigail fait désormais tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher son expulsion de l'appartement, cédé à une société immobilière qui l'a déjà revendu. Une cagnotte GoFundMe a par ailleurs été ouverte afin de racheter le bien tout en couvrant les frais juridiques de la retraitée.

Touché par cette arnaque sentimentale, qui rappelle celle vécue par une certaine Anne. D, l'acteur Steve Burton a averti ses fans de l’utilisation frauduleuse de son image.