Les internautes choqués par un reportage de TF1 sur une retraitée de 82 ans, partie vivre avec un brouteur qui l'a escroquée de 100 000 €

Un reportage, consacré à l'arnaque sentimentale dont est victime une octogénaire française, a profondément choqué les internautes.

Elle est devenue, malgré elle, le symbole des victimes de « brouteurs ».

Cible d'une arnaque sentimentale, Marie-José, retraitée de 82 ans, est partie vivre en Côte d'Ivoire pour rejoindre l'escroc qu'elle a rencontré sur internet. Depuis son départ, elle aurait déjà été spoliée d'une très forte somme d'argent, au grand dam de son fils, impuissant, qui a porté plainte pour abus de faiblesse.

L'histoire de Marie-José, qui n'est pas sans rappeler celle vécue par une certaine Anne.D, a fait l'objet d'un reportage de TF1. Diffusé ce dimanche 8 juin, celui-ci a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, où les internautes ont fait part de leur indignation.

La toile s'indigne devant le reportage sur Marie-José, 82 ans, victime d'un brouteur

Les téléspectateurs ont découvert cette histoire bouleversante dans le cadre de l'émission « Sept à huit », présentée par Harry Roselmack.

Le reportage, réalisé par les journalistes, retrace ainsi le long cheminement de l'arnaque, dont est victime la retraitée, qui a quitté sa Normandie natale en septembre 2024. Depuis, Marie-José vit à Abidjan, aux côtés de son amoureux, un jeune homme, âgé de 28 ans, qui affirme s'appeler « Christ ».

Leur relation a commencé de manière virtuelle sur Facebook, au mois de juin 2024. À l'époque, le jeune ivoirien aborde l'octogénaire en se faisant passer pour l'animateur français Frédéric Lopez. D'abord curieuse, Marie-José devient vite méfiante puis refuse de poursuivre le dialogue. Mais face à l'insistance de cet internaute, qui reconnaît avoir menti sur son identité tout en promettant désormais d'être honnête, elle accepte cependant d'entamer une correspondance avec lui.

Sous le charme des messages flatteurs et autres déclarations d'amour enflammées du jeune homme qu'elle n'a jamais vu, Marie-José finit par tomber amoureuse de lui. Peu à peu, elle se plie à ses demandes et lui envoie régulièrement de l'argent. Le piège se referme alors sur l'octogénaire, qui décide, quelques semaines plus tard, d'aller vivre avec « Christ » en Côte d'Ivoire.

Les journalistes de « Sept à huit » révèlent que le préjudice financier s'élève aujourd'hui à plus de 100 000 euros. L'argent aurait été dilapidé par le biais de virements bancaires, mais aussi l'achat d'une voiture ou encore d'une moto. La pension mensuelle de Marie-José, qui s'élève à 3 000 euros, serait par ailleurs intégralement retirée en seulement deux jours, à chaque début de mois, depuis son installation à Abidjan. Si Marie-José affirme être amoureuse et agir de son plein gré, l'enquête de TF1, a toutefois révélé que le dénommé « Christ » faisait partie d'un groupe de brouteurs qui arnaquent des seniors vulnérables. Des éléments accablants qui ne font confirmer les soupçons de Xavier, fils de Marie-José, qui a déposé plainte, à Rouen, pour abus de faiblesse et escroquerie sentimentale, en vain.

Le reportage a suscité l'indignation des internautes, qui ont exprimé leur colère les réseaux sociaux

« Comment se fait-il que l'affaire Marie-José ait été classée sans suite ? Il y a clairement abus de faiblesse là (...) Pourquoi la police n'intervient pas ? » ; « Quelle horreur cette histoire de la mamie et de son jeune amant escroc d'Abidjan ! Très gênant ce reportage ! Qu'attend la justice pour agir ? Incroyable ! » ; « Sortez Marie-Jo de là bordel !!! au lieu de l'interviewer tranquille », peut-on lire ainsi sur le réseau social X.

Vous l'aurez compris, cette arnaque a choqué la toile et risque encore de faire grand bruit.