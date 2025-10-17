N'ouvrez surtout pas ce mail concernant votre carte Vitale, c'est une arnaque redoutable

Vous avez reçu un mail de l’Assurance maladie qui vous informe que vous devez faire une démarche pour conserver votre carte Vitale, qui aurait été modifiée ? Attention, il s’agit d’une arnaque !

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses et les escrocs rivalisent d’idées pour soutirer de l’argent et des informations personnelles à leurs victimes. C’est notamment le cas dans le domaine de la santé. En septembre 2024, des arnaqueurs ont par exemple envoyé des SMS aux assurés en se faisant passer pour le site Ameli et en leur demandant de renouveler leur carte Vitale. En réalité, le lien présent dans le message renvoyait à une arnaque bien rodée.

Récemment, une nouvelle arnaque concernant la carte Vitale a été détectée. Il s’agit de mails qui semblent avoir été envoyés par l'Assurance maladie, mais il n’en est rien.

Une nouvelle arnaque

Ces courriels vous informent qu’il existe une “nouvelle édition” de la carte Vitale et que vous devez cliquer sur un lien pour mettre à jour votre dossier et acquérir cette nouvelle carte.

“Votre carte actuelle cessera bientôt de fonctionner. Pour éviter toute interruption de vos droits, il est conseillé de finaliser la démarche rapidement”, indique le SMS, selon 20 Minutes.

Un autre message similaire, également une escroquerie, a été envoyé à d’autres assurés.

“Nous avons procédé à la création de votre nouvelle carte. Si vous ne donnez pas suite, cela sera considéré comme un renoncement à vos avantages médicaux”, cite TF1 Info.

En réalité, ces courriels sont des arnaques puisqu’ils n’ont pas été envoyés par l’Assurance maladie, mais bien par des escrocs. En contactant les assurés de cette façon, les arnaqueurs cherchent à leur faire peur en leur faisant croire que leurs droits à l’Assurance maladie ne seront plus valables s’ils ne font pas les démarches indiquées dans le mail.

Actuellement, l’Assurance maladie ne fait aucune modification sur votre carte Vitale et il n’existe aucune “nouvelle édition” de cette dernière. Cette nouveauté est donc un piège tendu par les arnaqueurs.

Comment repérer cette arnaque ?

Malheureusement, cette arnaque est bien faite puisque tout porte à croire que le mail a été envoyé par la Sécurité sociale. On peut voir le logo de l’Assurance maladie, la mention “Mon espace santé” et même la Marianne de la République, afin de rendre le document plus officiel. Dans ce cas, comment ne pas tomber dans le piège ?

Si vous recevez un courriel de l’Assurance maladie de ce type, restez sur vos gardes et ne cliquez sur aucun lien. Pour savoir s’il s’agit d’un piège, parlez-en à vos proches ou joignez directement l’Assurance maladie pour en avoir le coeur net. Si vous décelez une arnaque, vous pouvez la signaler sur le portail du gouvernement et porter plainte. Pour éviter de vous faire pirater, pensez à changer régulièrement votre mot de passe et à utiliser un code fort, que personne ne pourra trouver. Ainsi, vous serez protégé contre les escrocs et les pirates informatiques.