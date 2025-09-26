Épouse d'un millionnaire atteint de nanisme, elle affirme avoir eu un « coup de foudre » et se fiche de sa fortune de 630 M €

Un jeune femme russe aurait épousé un multi-millionnaire indien, bien plus âgé, et affirme qu'elle n'est pas intéressée par son argent.

Ils ne passent pas inaperçus !

Zahid Ali Khan, un quinquagénaire pakistanais, atteint de nanisme, et son épouse Isabel, une jeune russe blonde et longiligne qui lui rend facilement trois têtes, font sensation à chacune de leurs apparitions. Et pour cause, leurs différences d'âge et de taille surprennent dès le premier regard. Les deux époux forment un couple atypique et c'est peu de le dire.

Crédit photo : DR

Marié à un homme fortuné atteint de nanisme, elle affirme ne pas être intéressée par son argent

Sans surprise, leur histoire d'amour a éveillé la curiosité de nombreux médias, dont le site polonais Onet ou encore la chaîne indienne News18, qui voient dans leur union la preuve que l'amour triomphe de tout, y compris des différences.

Il faut dire que lorsque l'on observe Isabel et Zahid Ali, on ne peut s'empêcher de penser que les contraires s'attirent. À moins que ce ne soit autre chose, car Zahid s'avère être un riche homme, très riche. Homme d'affaires, sa fortune serait en effet estimée à 740 millions de dollars, soit environ 630 millions d'euros. De là à dire que l'amour que lui porte Isabel serait purement intéressé, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas.

Il n'empêche, la situation financière très confortable de son mari a peut-être penché dans la balance. La jeune femme, aux allures de mannequin, jure que non. Elle assure même avoir eu un vrai coup de foudre pour Zahid Ali et ne pas être intéressé par son argent.

« Je l'aime pour son caractère, sa tendresse et son sens de l'humour. Je me fiche de sa fortune », affirme-t-elle ainsi dans des propos rapportés par le site Onet.

Le couple, que forme Isabel et Zahid Ali serait donc la preuve que l'amour romantique existe bel et bien (ou pas). Après tout, le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Chacun se fera son idée...