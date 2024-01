Dans un message aussi alarmant que bouleversant, une mère de famille raconte l'enfer que lui fait subir son enfant de 8 ans tyrannique.

Élever un enfant n'est pas de tout repos mais pour certains parents, cela peut même devenir un cauchemar lorsqu'ils se retrouvent dépassés par les événements.

C'est notamment le cas de celles et ceux qui n'arrivent plus à canaliser leur progéniture, jusqu'à atteindre un point de non-retour.

Et les conséquences peuvent parfois s'avérer dramatiques lorsque les parents perdent toute autorité.

À bout, cette maman est... battue par son propre fils de 8 ans,

Récemment, une mère de famille en détresse a poussé un cri du cœur bouleversant en expliquant qu'elle ne savait plus quoi faire avec son fils de 8 ans, devenu un vrai tyran.

Dans un témoignage bouleversant publié par nos confrères de La Montagne, cette femme, prénommée Roxane, raconte ainsi être « une mère battue ». Une confession terrible pour cette maman, originaire du Puy-de-Dôme.

Son fils Dorian lui fait vivre un véritable enfer et cela dure depuis maintenant des années. Tout a commencé lorsque le garçonnet n'était encore âgé que de deux ans. À l'époque, celui-ci commence à piquer des grosses colères lorsque ses parents lui disent non car « il ne tolère aucune frustration », selon sa maman. Au fur et à mesure, les choses s'enveniment et l'enfant devient incontrôlable, parfois même violent. Dorian s'en prend physiquement à sa mère et à son père, tout en les insultant. Un jour, il est à deux doigts de provoquer un accident de la route en tirant les cheveux de sa maman alors qu'elle est en train de conduire.

Peu de temps après son entrée en maternelle, sa maîtresse de l'école n'a d'autres choix que de signaler son comportement.

« Elle (l'institutrice ndlr) a donné l’alerte quinze jours après la première rentrée en petite section (...) On a tout de suite écouté l’enseignante, déclenché les rendez-vous chez les médecins, les psychologues, les orthophonistes », se souvient encore Roxane.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Finalement, après de multiples rendez-vous avec des spécialistes, Roxane et son mari apprennent que leur enfant est ce que l'on appelle communément un enfant tyran. « C’est très proche, mais pas identique d’une pathologie déjà bien identifiée, le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) », explique ainsi la mère de famille.

Désormais âgé de 8 ans, Dorian est suivi en pédopsychiatrie au CHU de Montpellier (Hérault) et ses parents se font aider par l’association R.E.A.C.T. Depuis la mise en place de cette prise en charge, il progresse au jour le jour, au grand soulagement de Roxane.

Si cette dernière a accepté de se confier sur son histoire personnelle, c'est parce qu'elle souhaitait « lever un tabou (...) et informer les familles » qui vivent ce genre de situation « qu'il y a des solutions ».

Une prise de parole courageuse.