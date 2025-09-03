Autriche : un randonneur de 85 ans meurt piétiné par un troupeau de vaches... à cause de son chien

Ce week-end, un randonneur octogénaire originaire d’Autriche a perdu la vie après avoir été piétiné par des vaches.

Un accident dramatique.

Dimanche 31 août, une simple promenade a viré au cauchemar dans les Alpes autrichiennes.

Un randonneur viennois âgé de 85 ans a été tué par un troupeau de vaches, rapportent plusieurs médias.

L’octogénaire était en train de promener son chien avec son épouse, âgée de 82 ans, lorsque le drame s’est produit.

Mais qu'a-t-il bien pu se passer ?

Crédit Photo : iStock

Un couple se fait piétiner par des vaches en pleine promenade

Les faits se sont déroulés dans l’après-midi. Selon les autorités locales, c’est le chien du couple qui a attiré l’attention des bovins. Celui-ci était tenu en laisse lorsque l’attaque a eu lieu.

« Le troupeau de six vaches et de trois veaux voulait attaquer leur chien (…) et il a piétiné ses propriétaires », détaille Marks Lamb, porte-parole de la police autrichienne.

Peu après la charge, des randonneurs présents sur place et des membres du personnel d’un refuge à proximité sont venus en aide aux victimes.

Crédit Photo : iStock

De prime abord, ces derniers ont prodigué les premiers soins, avant de contacter les services d’urgence, selon un communiqué de la police.

Blessés, les époux ont été héliportés depuis le chemin forestier qui mène au refuge, à Ramsau am Dachstein, dans la région de Styrie (sud-est).

Si la femme a survécu, son mari, lui, n’a pas eu la même chance.

En effet, celui est décédé « peu avant d’avoir pu être opéré à l’hôpital de Salzbourg », a indiqué Markus Lamb. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer si les blessures subies sont à l’origine de sa mort.

Crédit Photo : iStock

Les jours de sa compagne ne sont pas en danger. Le chien, quant à lui, a été pris en charge par des proches.

De leur côté, les ruminants ayant provoqué l’attaque provenaient d'un troupeau de Murbodner, une race domestique autrichienne en voie d’extinction.

Plusieurs incidents similaires

Ce n’est pas la première fois que ce type d’incident se produit en Autriche. En 2024, une randonneuse a été tuée de la même façon. Un scénario similaire a eu lieu en 2017 et 2014.

Face à cette situation, le gouvernement du pays avait mis en place « un guide de conduite » destiné aux randonneurs.

Le document recommande aux promeneurs de rester éloignés des troupeaux en alpage et de tenir leurs chiens en laisse. Cependant, ils sont invités à les détacher en cas d’attaque.