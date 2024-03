L'homme qui a vécu pendant 72 ans dans un poumon d'acier est décédé à l'âge de 78 ans

Victime de la polio quand il était enfant, Paul Alexander a vécu pendant 72 ans dans un poumon de fer qui lui permettait de respirer. Il est décédé ce lundi à l’âge de 78 ans.

Paul Alexander a contracté la polio en 1952, à l’âge de 6 ans. Il était à son domicile quand il a commencé à se plaindre d’une douleur lancinante à la tête. Sa mère l’a envoyé au lit pour qu’il puisse se reposer mais l’état de santé du petit garçon s’est rapidement aggravé. Aux urgences, les médecins ont réalisé une trachéotomie d’urgence sur Paul pour lui permettre de respirer et d’aspirer la congestion de ses poumons.

Malgré cette intervention, Paul avait une très faible chance de survie et ne pourrait plus jamais respirer par lui-même. Si le petit garçon s’est remis de la polio et a pu rentrer chez lui 18 mois plus tard, il est resté paralysé du cou jusqu’aux pieds. Pour pouvoir continuer à vivre et à respirer, il a été placé à l’intérieur d’un poumon d’acier, dans lequel il est resté toute sa vie.

Une vie hors norme

Dans un documentaire, des journalistes ont demandé à Paul comment il vivait et ce qu’il faisait de ses journées. Une question à laquelle l’homme a répondu : “Eh bien, la même chose que tout le monde. Je me réveille, je me brosse les dents, je me lave le visage, je me rase et je me fais un petit-déjeuner. J’ai juste besoin d’un peu d’aide. Je lis ou j’étudie quelque chose, je peins un tableau ou je dessine. Je déteste simplement regarder la télévision.”

Crédit photo : @EvanKirstel

Malgré ce handicap, Paul a mené une vie bien remplie. Il a été accepté à l’université et a pu suivre des cours de droit avant de devenir avocat. Il a également écrit un livre, avec sa bouche, qui a été publié dans plusieurs pays du monde. Un parcours impressionnant qui est devenu une source de motivation pour de nombreuses personnes.

“Peu importe d’où vous venez, quel est votre passé ou les défis auxquels vous pourriez être confronté, vous pouvez vraiment tout faire. Il vous suffit d’y penser et de travailler dur. Mon histoire est un exemple de la raison pour laquelle votre passé ou même votre handicap ne doit pas nécessairement définir votre avenir”, a déclaré Paul Alexander.

Paul Alexander est décédé ce lundi 11 mars à l’âge de 78 ans. Sa mort a été annoncée par ses proches sur la page d’une collecte de fonds organisée pour lui venir en aide.