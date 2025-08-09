Un passager « lacéré » après qu'un toboggan s'est effondré sur le plus grand navire de croisière du monde

Capture d'écran

Il y a deux jours, un passager de l’Icon of the Seas, aka la plus grand navire de croisière au monde, a vécu une mésaventure sanglante dans l’un des toboggans du bateau.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’Icon of the Seas est le plus gros paquebot du monde.

Avec ses 365 mètres de long, ce navire de la compagnie Royal Caribbean peut accueillir 5 610 passagers et 2 350 membres d'équipage.

Icon of the SeasCrédit Photo : Icon of the Seas

Il y a quelques jours, ce géant des mers a fait parler de lui pour une raison qui risque de ternir son image.

Ce samedi 2 août, le bateau a quitté Miami pour entamer une croisière d’une semaine. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le séjour a failli prendre une tournure dramatique pour un passager.

Icon of the SeasCrédit Photo : Icon of the Seas

Il se blesse à l’intérieur d’un toboggan

Comme le rapporte LADbible, le vacancier en question a vécu une grosse frayeur après avoir emprunté un toboggan aquatique.

Alors qu’il se trouvait à l’intérieur, l’un des panneaux du tunnel en acrylique s’est cassé. Résultat : l’homme a subi des blessures sur le corps.

Capture d'écranCrédit Photo : X/@SauniR6

Cet incident a été immortalisé par un témoin de la scène. Sur ces images, on voit une grosse quantité d’eau s’échapper de la structure, tandis que des personnes demandent d’arrêter les descentes.

Selon Cruise Hive, le passager souffrait de lacérations au niveau des jambes et des mains. Peu après les faits, Royal Caribbean a donné des nouvelles de la victime via un communiqué de presse.

« Le client est actuellement soigné pour ses blessures. Le toboggan aquatique est fermé pour le reste de la croisière dans l’attente des résultats de l’enquête », a indiqué la compagnie maritime.

Capture d'écran Crédit Photo : X/@SauniR6

Ce n’est pas la première fois que le paquebot fait face à une situation difficile. Fin juillet, un membre de l’équipage est mort après être tombé à la mer durant une croisière aux Bahamas.

Source : LADbible
