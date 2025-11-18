L'influenceuse brésilienne Diana Areas retrouvée morte au pied de son immeuble dans des circonstances mystérieuses

L'influenceuse brésilienne Diana Areas est décédée après une chute mortelle. Les autorités ont évoqué la thèse du suicide, mais des détails interrogent.

Une mort qui pose question

L’influenceuse fitness Diana Areas est décédée jeudi 13 novembre 2025 à 39 ans. La Brésilienne, qui donnait des conseils en nutrition et en bien-être, a perdu la vie dans des circonstances étranges près de Rio de Janeiro, ont rapporté les médias locaux.

C’est son compagnon qui l’a retrouvée inanimée au pied de leur immeuble. Les secours n’ont pu que constater le décès de la jeune femme à leur arrivée sur les lieux. Les premières constatations indiquent que Diana Areas aurait chuté du dernier étage. Rapidement, la thèse du suicide a été mentionnée.

Cependant, de troublants détails éveillent les soupçons. Comme le précise Le Parisien, la police civile de Campos dos Goytacazes a ouvert une enquête sur ce qu’elle qualifie de « chute étrange ».

Les internautes rendent hommage à Diana Areas

Crédit photo : Diana Areas/ Instagram

En effet, le matin même, Diana Areas a été hospitalisée alors qu’elle présentait des « lacérations » sur le corps. Toutefois, elle avait quitté l’établissement plus tard dans la journée sans autorisation des médecins. Par ailleurs, d’autres sources indiquent que la jeune créatrice de contenu s’était disputée juste avant son décès.

Devant ces détails intriguants, le corps de Diana Areas a été transféré dans un centre médico-légal pour une « autopsie approfondie ». Tandis que l’enquête est toujours en cours, les 202 000 abonnés de l’influenceuse se sont empressés de lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux.

« Quel moment difficile ! » ; « Trop triste » ; « Je suis sans voix » ; « Une femme qui a laissé une trace dans la vie de beaucoup à travers les soins, les connaissances et l'affection avec lesquels elle a fait son travail », écrivent les internautes, notamment l’influenceuse Iza Cardoso (dernière citation).

Depuis l’annonce de son décès, le compte Instagram de Diana Areas est passé en privé.