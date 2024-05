« 10 jours sans écrans » : en quoi consiste ce défi suivi par des milliers d'enfants ?

À partir de ce mardi 14 mai, tous les enfants de France peuvent relever le défi "10 jours sans écrans". Un projet qui a pour objectif de limiter l’exposition des enfants aux écrans.

Après le Dry January et le mois sans tabac, c’est au tour des enfants de relever un défi pour changer leur quotidien et leurs mauvaises habitudes. Il s’agit de l’opération "10 jours sans écrans", qui commence ce mardi 14 mai. Comme son nom l’indique, ce challenge invite les enfants à se passer d'écran pendant 10 jours, que ce soit la télévision, le smartphone, la tablette ou l’ordinateur.

En moyenne, on estime que les enfants de 3 ans passent 56 minutes chaque jour devant des écrans, contre 1h34 pour les enfants de 5 ans et demi. Pour limiter ce temps d’exposition, le collectif "Surexposition écrans" a donc lancé ce défi insolite.

Limiter l’exposition aux écrans

Cette année, plus de 65 000 enfants et adolescents devraient participer à l’opération, dont 487 écoles, crèches, collèges et autres lycées. Pendant dix jours, les élèves ne devront pas utiliser d'écrans et d’autres activités seront organisées par les établissements scolaires, les parents ou des associations.

L’objectif du collectif est de limiter le temps d’écrans aux enfants et de les inciter à se tourner vers d’autres activités. Comme l’expliquent les organisateurs du projet, le but du défi est de "faire vivre à tous les acteurs d’un établissement scolaire et aux familles qui le souhaitent, un moment convivial, voire festif", mais aussi d’apporter une "prise de recul sur l’usage que nous avons tous des écrans et des outils connectés".

Crédit photo : iStock

Pour motiver les enfants à se séparer des écrans, un système de points a été mis en place. Les élèves devront gagner un maximum de points pour leur classe, leur école ou leur groupe, en modifiant leurs habitudes.

"On gagne un point chaque fois qu’on se passe d’écran sur cinq temps précis de la journée pendant toute la durée du défi : le matin avant d’aller à l’école, le midi, au retour de l’école, pendant le repas du soir, avant de se coucher", a expliqué le collectif Surexposition écrans.

Ce n’est pas la première fois que ce défi est mis en place. L’année dernière, 463 structures s’étaient inscrites, regroupant 59 331 enfants et adolescents. Des chiffres en hausse cette année, qui confirment l’urgence d’éloigner les enfants des écrans.

Évidemment, la participation à ce défi n’est pas obligatoire. Cependant, il s’agit d’une bonne initiative pour motiver les enfants à se détacher des écrans et à faire d’autres activités. Qui sait, avec le temps, ils préféreront peut-être passer plus de temps à l’extérieur ou à faire une activité manuelle plutôt que de rester devant leur dessin animé et autres jeux vidéos préférés.