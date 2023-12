Une personne obèse refuse de donner à un enfant son deuxième siège dans un avion et crée un scandale en plein vol

Dans une histoire racontée sur Reddit, une femme obèse a raconté sa mauvaise expérience en plein vol. Explications.

Lorsqu'une personne obèse ou en surpoids prend un vol en avion, elle est parfois contrainte d’acheter un second siège à hauteur de 75% du prix du siège. En cas de vol complet, et s’il n’y a pas de second siège disponible, la personne peut être refusée à bord de l’avion. C’est le triste constat auquel doivent faire face les personnes en obésité. Pourtant, selon le message d’une femme obèse posté sur Reddit il y a quelques jours, cette dernière avait choisi d'accepter cette règle et avait payé son second siège pour un vol.

Comme le rapporte le Daily Mail, qui a relayé l’histoire, malgré le respect de cette règle, le vol de cette femme de 34 ans ne s’est pas passé comme prévu. Problème : une maman, passagère du vol, a demandé à la femme si elle pouvait laisser son deuxième siège à son enfant, pour qu’il puisse s’y installer. Une demande que la passagère obèse a refusée, puisqu’elle avait bien payé son second siège afin d’avoir plus de place.



Crédit : iStock

“J’ai reçu des remarques désobligeantes”

Sur Reddit, on pouvait lire : “La mère en a fait toute une histoire et elle a dit à l'hôtesse de l'air que je volais le siège de son fils. Ensuite, je lui ai montré mes cartes d'embarquement, prouvant que j'avais payé le siège supplémentaire.” La passagère explique ensuite que l’hôtesse lui aurait demandé de faire un effort, et qu’elle aurait répondu “non”. La raison ? Elle voulait simplement le siège supplémentaire pour lequel elle avait payé.

Selon les explications de la passagère, l’enfant en question n’avait que 18 mois et aurait pu rester sur les genoux de sa mère. Il n’y avait donc aucune raison que celui-ci soit installé sur son second siège.

Elle ajoute : “J'ai reçu des regards sales et des remarques désobligeantes et passives-agressives de sa part pendant tout le vol et je me sens un peu mal parce que le garçon avait l'air difficile à contrôler - mais ai-je tort?", a-t-elle fini par se questionner sur Reddit. En commentaires, de nombreux internautes l’ont rassurée : “la mère aurait dû acheter un siège, mais cela ne veut pas dire que vous devez être égoïste et gêner deux personnes.”

Alors, comment auriez-vous réagi ?