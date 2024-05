TOP 5 des métiers les mieux payés au monde

Si certaines personnes ont trouvé leur vocation, d’autres cherchent encore le métier qui pourrait leur convenir. Pour vous donner des idées, voici les jobs les mieux payés dans le monde.

Vous êtes étudiant ou en reconversion professionnelle et vous cherchez le métier de vos rêves ? Ou vous voulez simplement rêver en vous imaginant gagner des milliers d’euros chaque mois ? Dans tous les cas, vous devez sans doute vous poser cette question : quels sont les métiers les mieux payés au monde ?

Les salaires des professions peuvent dépendre de nombreux facteurs : le pays dans lequel vous exercez, la taille et la réputation de l’entreprise, votre ancienneté, vos diplômes et vos responsabilités. En France, le salaire médian est de 1 850 euros nets mensuels. Les personnes riches sont considérées comme telles si elles reçoivent plus de 55 000 euros bruts par an. En prenant en compte ces données, quels sont les métiers les mieux payés au monde ?

Les médecins et les chirurgiens

Crédit photo : iStock

Les médecins généralistes sont très bien payés. Qu’ils exercent dans un cabinet privé ou dans des établissements médicaux, ils gagnent en moyenne 6 000 à 10 000 euros bruts par mois, après avoir suivi 9 ans d’étude. Mais si les médecins généralistes sont bien payés, les spécialistes le sont encore plus : comptez 12 000 euros par mois pour un anesthésiste, 18 000 euros pour un ophtalmologiste, 10 660 euros pour un radiologue et 8 000 euros mensuels pour un chirurgien.

Les avocats

Crédit photo : iStock

Les avocats représentent la loi et travaillent dans les tribunaux. Après au minimum cinq années d’études, vous devrez passer un examen d’entrée et être accepté au sein du barreau pour être avocat. Vous pourrez ensuite toucher jusqu’à 5 000 euros par mois au cours de votre carrière.

Les architectes

Crédit photo : iStock

Voici l’un des métiers les mieux payés au monde. Le salaire d’un architecte varie généralement entre 3 000 et 6 000 euros par mois, mais il peut augmenter ou diminuer selon le pays dans lequel vous exercer. Les pays où les architectes sont les mieux payés sont les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Autriche, la Finlande, la Suède et l’Irlande, où le salaire moyen est de 5 000 euros mensuels.

Les ingénieurs informatiques

Crédit photo : iStock

Voici un métier qui a de l’avenir et qui séduit de plus en plus de jeunes, et pour cause : en plus d’être chargé de la production de logiciels informatiques, ces ingénieurs peuvent gagner jusqu’à 7 000 euros par mois.

Les pilotes d’avion

Crédit photo : iStock

Ce métier aussi fait rêver et pour cause : imaginez-vous à la tête d’un avion, ayant la responsabilité de le faire décoller, voler puis atterrir en toute sécurité. Pour devenir pilote, vous devrez intégrer l’Ecole Nationale d’Aviation Civile. Si un pilote confirmé peut toucher jusqu’à 18 000 euros par mois, le salaire dépend des compagnies aériennes.