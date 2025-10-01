« La maison de l'horreur » : soupçonnant la nounou, elle cache un micro sur son bébé de 8 mois et découvre l'effroyable vérité

Une nourrice est actuellement jugée pour mauvais traitement sur un enfant en bas âge.

Lorsqu'il est temps de reprendre le chemin du travail, après la grossesse, les jeunes mamans ont souvent beaucoup de mal à confier leurs enfants à une nourrice. Le sentiment d'abandonner son bébé, avec lequel on avait créé un lien fort durant des mois, participe en effet de cette appréhension.

Mais dans la majorité des cas, tout rentre dans l'ordre rapidement et les craintes des parents disparaissent aussitôt.

Hélas, certains faits divers sordides viennent nous rappeler que le risque zéro n'existe pas. Illustration à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, où une affaire de mauvais traitement, impliquant une nounou, est actuellement jugée par le tribunal correctionnel.

Crédit photo : iStock

La nounou maltraitait et insultait son bébé de 8 mois

Accusée d'avoir violenté un bébé de 8 mois, une assistance maternelle, basée à Cadolive, petite ville située à une trentaine de km de la cité phocéenne, risque ainsi la prison. Cette dernière a notamment été confondue grâce à un micro que la maman de l'enfant avait dissimulé dans un sac.

Prénommée Doriane, la mère de famille, âgée de 37 ans, a commencé à soupçonner cette nourrice, après avoir constaté que son bébé pleurait souvent et qu'il présentait des rougeurs suspectes sur les fesses.

« C’est mon premier enfant, je n’avais pas trop de repères (...) Quand j’allais le chercher à l’improviste chez sa nounou, je l’entendais pleurer et hurler depuis l’extérieur. Il avait tout le temps les fesses rouges quand je le récupérais, sa couche était tout le temps pleine, il n’était pas changé » (Doriane)

Persuadée qu'il se passe quelques chose chez la nounou, Doriane décide alors de placer un micro-enregistreur dans le sac de son bébé et ce qu'elle découvre va lui glacer le sang.

« Ç'a été un séisme, un choc, quand j'ai entendu ce qu'il se passait. C'était insupportable, trop difficile à entendre », avait témoigné la jeune maman, au micro de BFM Marseille Provence, en juillet dernier.

« J’ai compris que j’avais mis mon fils dans la maison de l’horreur », a-t-elle ensuite raconté dans les colonnes du Parisien.

Crédit photo : iStock

D'abord accusé de mauvais traitements par la mère de famille, l'assistante maternelle a ensuite fait l'objet de deux nouvelles plaintes pour des faits similaires.

Poursuivie par la justice, elle a depuis a été suspendue et interdite d'exercer par la Protection maternelle et infantile (PMI) des Bouches-du-Rhône, dans l'attente de son procès.