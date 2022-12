La nouvelle femme de son ex veut nommer son bébé pour l'assortir à celui de sa fille, ce qui va plaire aux fans de Disney

Sur Reddit, une jeune femme a vu rouge en apprenant le nom que la nouvelle femme de son ex-mari voulait donner à leur nouveau né, afin de l’assortir à celui de sa famille. Tout ça pour faire comme chez Disney !

Il arrive parfois que des parents divorcés s’entendent à merveille, pour le bien de leur enfant et que tout se passe pour le mieux. Même quand les parents se recasent derrière et construisent une autre famille en parallèle.

iStock

Cependant, cette fois-ci, le fruit de la discorde ne vient pas de l’ex, mais de la nouvelle compagne de l’ex. Une jeune femme, maman d’une petite fille de six ans qu’elle a eu avec son ex-mari, a partagé sa colère sur Reddit.



Elle fustige la nouvelle femme de son ex, qui voudrait nommer leur bébé pour l’assortir au prénom de sa fille. Les deux formeraient alors un duo iconique de chez Disney.



Le nom de la fillette n’est autre que Elsa, car la mère était une fan du film « La Reine des Neiges » : « Je sais que c’est une peu bête d’appeler vos enfants d’après des choses comme ça, mais ce n’est pas un prénom très inhabituel ou moche, et il a beaucoup de sens pour moi » explique-t-elle.

Elsa et Anna, libérées et délivrées ?

Depuis, le couple a divorcé quand Elsa avait 3 ans et l’homme s’est remarié il y a six mois avec sa nouvelle conjointe, enceinte : « Nous ne nous détestons pas mais nous ne sommes pas meilleurs amis non plus ».

Elle explique alors : « Le problème avec le nouveau bébé, c’est qu’il m’a expliqué qu’après avoir raconté à sa nouvelle femme l’histoire derrière le prénom Elsa, elle a proposé que leur fille s’appelle Anna, pour qu’elles puissent être soeur comme dans le film. Pour moi, c’est totalement injuste qu’ils me volent mon processus de choix de prénom comme ça. Et si j’avais une autre fille Cela aurait été parfait de la prénommer Anna et maintenant je ne peux plus le faire sans avoir l’air de leur voler le prénom. Mon ex-mari n’aime même pas La Reine des Neiges tant que ça. Il dit toujours que son dessin animé préféré est Volt. Je ne sais pas si la mère aime La Reine des Neiges, mais je suis totalement sûre qu’elle ne l’aime pas autant que moi ».

Disney

Elle a donc demandé à son ex de changer de prénom, ce qu’il a refusé : « J’ai appelé mon avocate du divorce mais elle ne pense qu’il n’y a rien à faire. Ma mère m’a ri au nez (…) Je me sens tellement vaincue. Ma tristesse s'est transformée en colère et, dans un accès de rage, j'ai appelé mon ex-mari. Je lui ai dit que s'ils insistaient pour utiliser ce prénom, je ferais tout ce que je peux pour saboter la relation entre notre fille et la leur, pour qu'elles ne soient jamais des vraies sœurs comme Elsa et Anna. Il s'est mis très en colère et m'a dit des choses horribles. J'ai immédiatement regretté d'avoir dit cela et, ce n'est pas vrai, je ne ferais jamais cela, mais toute cette situation a été horrible pour moi et maintenant il est vraiment en colère aussi. Je pense que j'ai totalement raison de dire pourquoi ils ne devraient pas utiliser ce prénom, mais j'ai eu tort de dire ce que j'ai dit. Je veux insister pour qu’ils choisissent un autre prénom mais sans aller trop loin ».



Évidemment, ce témoignage a suscité beaucoup de réactions, et nombre d’entre elles ont fustigé son comportement négatif. En effet, beaucoup saluent l’initiative de la nouvelle femme de son ex-mari de vouloir associer les demi-soeurs, pour que l’aînée Elsa se sente plus incluse dans la nouvelle famille.