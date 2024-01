La «semaine en quatre jours» bientôt lancée en France... mais pas pour tout le monde ?

Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures, dont l’expérimentation de la semaine en quatre jours. Ainsi, il demande à ses ministres de tester ce mode de travail au sein de leurs administrations.

Récemment nommé Premier ministre, Gabriel Attal a présenté son discours de politique générale dans lequel il a mentionné l’expérimentation de la semaine en quatre jours. Gabriel Attal a assuré que l’État devait “montrer l’exemple” et a demandé aux ministres d’expérimenter ce nouveau mode de travail dans leurs administrations.

“Je demande à l’ensemble de mes ministres d’expérimenter cette solution dans leurs administrations centrales et déconcentrées. Les conditions de travail doivent aussi évoluer et l’État doit donner l’exemple. Comme ministre des Comptes publics, j’avais décidé d’expérimenter non pas la semaine de quatre jours mais la semaine en quatre jours, sans réduction du temps de travail. À certains endroits, il y a eu peu de candidats, à d’autres ils sont nombreux à avoir choisi d’arriver plus tôt le matin et partir plus tard le soir pour travailler un jour de moins”, a-t-il expliqué.

En France, de plus en plus d’entreprises ont décidé d’expérimenter la semaine de quatre jours. Pour cette raison, Gabriel Attal estime que le gouvernement doit montrer la voie dans cette expérimentation.

“Le rapport au travail a changé, je mesure dans ma génération comme dans les autres les changements de mentalités, les nouvelles attentes sur les horaires et sur la disponibilité, sur l’équilibre entre vie professionnelle et familiale. Personne ne demande un droit à la paresse dans notre pays. Mais ces aspirations doivent être regardées pour ce qu’elles sont. On ne peut pas appliquer les mêmes calques génération après génération”, a déclaré Gabriel Attal.

Le principe de la semaine en quatre jours

Mais attention : la semaine en quatre jours est différente de la semaine de quatre jours. Le principe n’est pas de réduire le temps de travail dans la semaine. Un salarié doit faire le même nombre d’heures que dans une semaine classique, mais en seulement quatre jours. Ainsi, le nombre de jours travaillés est réduit mais le temps de travail effectif reste le même.

Les journées seraient plus longues car il faudrait travailler entre 8 et 9 heures par jour pendant quatre jours pour arriver aux 35 heures réglementaires dans la semaine. En se réservant une pause entre 12h et 14h, un salarié pourrait par exemple travailler de 7h à 18h du lundi au mercredi, puis de 8h à 18h le jeudi avant de partir en week-end du vendredi au dimanche.

Cette nouveauté pourrait permettre aux salariés d’être plus flexibles et d’organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent en profitant d’un jour de repos supplémentaire si nécessaire. Un compromis qui pourrait plaire aux Français puisque selon un sondage YouGov, 75% des personnes sondées approuveraient déjà la semaine de quatre jours.