Les Pays-Bas adoptent la semaine de 4 jours : les employés sont plus heureux et l'économie reste stable

De plus en plus de Néerlandais ont décidé de passer à la semaine de quatre jours. Une modification du temps de travail qui porte ses fruits puisque les employés sont plus heureux et l’économie du pays reste stable.

La semaine de quatre jours est un nouveau rythme de travail de plus en plus populaire dans le monde. L’Espagne, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont déjà commencé à tirer des bienfaits de cette nouvelle organisation, tout comme aux Pays-Bas.

Ces dernières années, de plus en plus de Néerlandais ont décidé de passer à la semaine de quatre jours. Ceux qui travaillent à temps plein modulent leur emploi du temps pour ne plus travailler le vendredi. Selon des informations de PureBreak, 50% des hommes ont décidé de passer à la semaine de quatre jours, ainsi que 75% des femmes. Dans ce pays, la durée de travail hebdomadaire est la plus courte : comptez 32,2 heures aux Pays-Bas contre 34,6 heures en Espagne et 35,5 heures en Irlande. Un changement de vie professionnelle qui a des résultats positifs.

Une économie stable

Malgré ce bouleversement, l’économie du pays reste stable. La productivité horaire est de 45,30 euros, soit au-dessus de la moyenne européenne (42 euros).

“Ici, la semaine de quatre jours est devenue très, très courante. Malgré une durée moyenne de travail par personne plus réduite, les Pays-Bas sont l’une des économies les plus prospères de l’Union européenne en termes de PIB par habitant”, a indiqué Bert Colijn, économiste, au Courrier International.

Des employés heureux

Aux Pays-Bas, les employés ont décidé de donner la priorité à leur bien-être personnel plutôt qu’au travail. Ainsi, ils sont plus heureux et profitent d’un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Selon HelloBiz, comme la productivité est meilleure, ils sont plus motivés, plus créatifs et plus concentrés au travail. Face à ces résultats, les employés sont heureux d'avoir changé leur organisation, comme au Royaume-Uni, où 88% des entreprises estiment que la semaine de quatre jours est bénéfique.

Ce bien-être se ressent notamment dans les foyers puisque la répartition des heures de travail est très bénéfique pour la vie de famille. En effet, les parents ont plus de temps pour leurs enfants et “les enfants néerlandais comptent parmi les plus heureux des pays développés”, selon le Courrier International.

Des résultats qui pourraient convaincre d’autres pays, dont la France, de passer à la semaine de quatre jours ?

Source : Courrier International
