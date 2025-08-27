La star d'OnlyFans Lily Phillips fond en larmes quand ses parents la supplient d'arrêter le porno

La star d'OnlyFans, Lily Phillips, a fendu l'armure en voyant ses parents la supplier d'arrêter ses activités pornographiques.

La créatrice de contenus pour adultes Lily Phillips aurait-elle des remords quant à ses activités sulfureuses ?

La question a de quoi faire sourire les plus sceptiques, mais elle mérite pourtant d'être posée, après la diffusion d'une séquence qui en a surpris plus d'un. Star des réseaux sociaux grâces aux vidéos controversées de ses ébats, la jeune femme de 24 ans a en effet été filmée en train de pleurer alors qu'elle venait d'évoquer les conséquences de son métier sur sa famille.

Crédit photo : @lilyphillip_s / Instagram

Lily Phillips en leurs lorsque ses parents la supplient d'arrêter OnlyFans

Devenue mondialement célèbre après avoir avoir, selon elle, couché avec 1 000 hommes en 24 heures sur OnlyFans, la créatrice de contenus britannique s'est récemment livrée avec sincérité sur son quotidien d'actrice pornographique, dans un documentaire qui lui est consacré. Réalisé par la journaliste anglaise Stacey Dooley, ce documentaire montre une Lily Phillips bien différente de celles que connaissent les internautes les plus avertis.

L'une des séquences filmées pour l'occasion a particulièrement retenu l'attention, lorsque les parents de la jeune femme l'ont suppliée d'arrêter ses activités « dégradantes ». Manifestement déstabilisée par cette demande, Lily Phillips a tout simplement fondu en larmes.

Dans cette séquence, on peut ainsi voir la jeune femme aux 330 000 abonnés s'éclipser pour pleurer, au cours d'un appel téléphonique en visio. Une réaction inattendue provoquée par les mots forts de son père et de sa mère, Lindsay et Emma.

Crédit photo : DR

Invités à commenter les activités de leur fille, ces derniers font part en effet de leur détresse et de leur incompréhension. Expliquant avec émotion qu'ils ont tout essayé pour convaincre Lily d'arrêter OnlyFans, Lindsay et Emma Phillips en arrivent même à questionner la manière dont ils l'ont éduquée.

« Si nous pouvions faire quoi que ce soit pour changer sa profession, nous le ferions sans hésiter (...) Parfois, nous nous demandons si nous avons fait quelque chose de mal dans son éducation. », admet ainsi le père de la jeune femme, désemparé, qui souligne le caractère « dégradant » des vidéos de sa fille.

« En ce qui me concerne, nous n'avons connu que des moments agréables et de l'amour. Est-ce une question d'argent ? Parce que si c'était le cas, nous vendrions notre maison. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, Lily, si tu abandonnais tout maintenant. », poursuivent les parents.

Crédit photo : DR

Manifestement touchée par ses paroles, Lily Phillips se met alors à pleurer et demande à Stacey Dooley de ne plus la filmer, prétextant avoir besoin d'un moment loin des caméras. Dans la foulée, ses parents racontent avoir reçu des messages horribles, en raison des activités de leur fille

« Je reçois des appels de personnes inconnues qui me disent : "J'espère que votre fille mourra" », confie ainsi son père, Lindsay.

Crédit photo : DR

Après avoir repris ses esprits, Lily Phillips rejoint de nouveau Stacey Dooley qui la questionne alors sur son ressenti à chaud.

« Parfois, je me sens assez égoïste de faire subir ça à mes parents. En fin de compte, c'est égoïste. », reconnaît la jeune femme. Malgré tout, la créatrice de contenus ne semble toutefois pas près d'arrêter ses activités qui lui apportent tout ce dont elle désire.

« Je ne peux pas imaginer ce que je ferais d'autre. Cela me comble tellement. Cela me motive », affirme ainsi celle qui veut « devenir une sorte de légende dans l'industrie (du sexe) ».

Et de conclure : « Cela me donne une raison de me lever le matin et de m'activer. Ce n'est pas quelque chose qui m'avilit. Je dois continuer à vivre ma vie comme je l'entends. »