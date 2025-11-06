La mannequin Onlyfans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï est aujourd'hui «défigurée»

Par |

Maria Kovalchuk

Maria Kovalchuk, la mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï, a fait le point sur son état de santé huit mois après sa violente agression.

C’est une affaire criminelle qui glace le sang. En mars 2025, Maria Kovalchuk, une mannequin OnlyFans, a été retrouvée la colonne vertébrale brisée et couverte de sang au bord d’une route à Dubaï.

Gravement blessée, la jeune femme de 20 ans originaire d’Ukraine avait été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a subi quatre interventions chirurgicales pour lui sauver la vie.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

À l’époque, la patiente était incapable de parler et souffrait de problèmes de mémoire. Depuis sa terrible mésaventure, elle se déplace en fauteuil roulant.

En juillet dernier, Maria est sortie du silence pour raconter la violente agression qu’elle a subie.

Une agression sordide

Dans une interview accordée à un média russe, la créatrice de contenu accuse deux jeunes millionnaires russes de l’avoir « massacrée ».

La mannequin raconte avoir été invitée à une fête dans un hôtel par ces derniers. Pendant la soirée, les deux jeunes gens ont consommé une importante quantité d’alcool et des stupéfiants dans une chambre de l’établissement.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

C’est dans ce contexte que le duo a commencé à humilier, insulter et menacer Maria. Le groupe d’hommes a exigé d’elle qu’elle se livre à des actes sexuels avec eux, en affirmant qu’elle leur appartenait.

Face aux refus de Maria, les agresseurs présumés sont devenus fous. L’Ukrainienne est parvenue à s’enfuir et s’est cachée dans un chantier. Mais les deux amis ont réussi à la retrouver. Si la victime se souvient avoir été violemment battue, elle ne garde aucun souvenir de ce qui s’est passé ensuite.

« Je pense que j’ai peut-être été jetée de haut. Ou alors, c’était un coup. Deux options s’offraient à moi : les blessures ressemblaient à un coup ou à une chute. Il y a probablement eu un coup à la tête, je suppose. La scène suivante dont je me souviens, c’est moi qui demandais de l’aide à une voiture qui passait, qui s’était déjà arrêtée et avait appelé une ambulance et la police ». (Maria Kovalchuk)

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.

Maria KovalchukCrédit Photo : Maria Kovalchuk

La mannequin fait le point sur sa santé

S'adressant à la chaîne de télévision russe NTV en Russie, la jeune fille a donné des nouvelles de sa convalescence.

Ces derniers mois, Maria a dû réapprendre à marcher et apprivoiser sa nouvelle apparence marquée par une défiguration faciale, tout en étant en proie à une anxiété générale provoquée par son traumatisme.

« Au début, je me sentais comme un poupée cassée. Je ne pouvais pas imaginer ma vie future, comment j’allais faire face à ces blessures, à cette cicatrice, à cette défiguration. Je me demandais comment je pourrais trouver l’amour… Et d’autres questions me tourmentaient également », a-t-elle indiqué.

Maria Kovalchuk et sa mèreCrédit Photo : DR

Si le chemin vers la guérison physique et mentale est encore long, Maria est fière de la route qu’elle a déjà parcouru.

« Mais avec le temps, ma perception du monde a changé d’une certaine manière ; j'ai commencé à comprendre que ce qui compte le plus, c'est votre état intérieur. Ce qui compte le plus, c'est ce que vous ressentez. J'avais d'énormes problèmes, mais j'ai réussi à les surmonter grâce au soutien de ma famille et de mes amis. J'ai ressenti le pouvoir guérisseur de l’amour », a-t-elle poursuivi.

Aujourd’hui, elle met en garde les autres jeunes femmes contre les «dangers potentiels d’un voyage à Dubaï», une ville qui, selon elle, «n’est pas ce qu’elle semble être».

« Il y a beaucoup d’embûches, beaucoup de noirceur. Les jeunes femmes qui veulent se construire un avenir heureux ne devraient pas courir après la richesse des hommes fortunés », a-t-elle conclu.

Source : LADbible
Mannequin OnlyFans

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

